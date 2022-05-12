Наталья Штурм рассказала, как у олигархов отжимают недвижимость любовницы
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Наталья Штурм рассказала, как у олигархов отжимают недвижимость любовницы

Наталья Штурм рассказала, как у олигархов отжимают недвижимость любовницы
Певица Наталья Штурм рассказала о ситуации с любовницами за рубежом. Артистка заявила, что санкции необычным образом отразились на личной жизни российских олигархов. 55-летняя Наталья Штурм обратила внимание на то, как сложившаяся ситуация пошла на пользу обманутым женам. Из-за мировых потрясений многие российские бизнесмены продолжают терять финансовые блага, которые находились за рубежом. Европейские страны блокируют счета, арестовывают яхты и недвижимость обеспеченных предпринимателей из Российской Федерации. Сложившая ситуация негативно отразилась на финансовом состоянии бизнесменов. Наталью шокировали рассказы ее приятелей. По словам телезвезды, кризис принес новые возможности для жен олигархов. Исполнительница хита «Школьный роман» заявила о ряде случаев, когда женщины смогли наказать избранников за измены и разгульный образ жизни.
Наталья Штурм - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Месть жён. Сейчас наметилась тенденция, пользуясь ситуацией, отжимать (мстить?) бывшим через европейскую недвижимость. Практичные бизнесмены оформляли свою зарубежную недвижимость на жён. Параллельно заводили себе другие семьи, вели удобную жизнь и не подозревая как оно вот так вот бац — и всё», — рассказала Наталья. Телезвезда отметила, что у многих избранниц олигархов за годы совместной жизни появился вид на жительство в зарубежных странах. Обиженные женщины получили шанс отыграться за свои страдания. По словам Натальи, политическая обстановка помогла им стать по факту единственными владельцами недвижимости без развода. Теперь возлюбленные бизнесменов наслаждаются этим состоянием и не пускают на порог провинившихся избранников. «Более проворные жены, которые успели получить ВНЖ, вытесняют своих бывших мужей/партеров из совместно нажитого имущества. Я уже много таких историй слышала от друзей-бизнесменов», — призналась Штурм.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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