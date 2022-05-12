Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования

Вадим Карасев





Игра MultiVersus пока не имеет точной даты релиза — разработчики планируют выпустить файтинг в этом году на всех актуальных платформах, с поддержкой кроссплатформенного мультиплеера. Сегодня стало известно о дате старта альфа-тестирования игры — 19 мая. Будет длиться тест до 29 мая, а попасть на него можно по предварительной регистрации на сайте разработчиков.

Вместе с тем, разработчики MultiVersus показали новый геймплей проекта. Ниже можно посмотреть видео со сражением 2 на 2 с персонажами: Чудо-женщина, Шегги, Супермен и Том.

Watch this video on YouTube

Напомним, что игра MultiVersus будет условно-бесплатной после релиза.