Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования

Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования


Игра MultiVersus пока не имеет точной даты релиза — разработчики планируют выпустить файтинг в этом году на всех актуальных платформах, с поддержкой кроссплатформенного мультиплеера. Сегодня стало известно о дате старта альфа-тестирования игры — 19 мая. Будет длиться тест до 29 мая, а попасть на него можно по предварительной регистрации на сайте разработчиков.

Вместе с тем, разработчики MultiVersus показали новый геймплей проекта. Ниже можно посмотреть видео со сражением 2 на 2 с персонажами: Чудо-женщина, Шегги, Супермен и Том.


Watch this video on YouTube

Напомним, что игра MultiVersus будет условно-бесплатной после релиза.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников
Покупка гаража: на какие тонкости обратить внимание
Покупка гаража: на какие тонкости обратить внимание
Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год
Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год
Алексей Панин высказался о сексуальной ориентации Максима Галкина
Алексей Панин высказался о сексуальной ориентации Максима Галкина
Ксения Собчак объяснила, зачем рожала сама
Ксения Собчак объяснила, зачем рожала сама
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским: вышла первая серия проекта "Нулевые" — о безумной клубной жизни
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским:
Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции
Человек с пересаженным сердцем свиньи умер от свиного вируса
Человек с пересаженным сердцем свиньи умер от свиного вируса
Анна Семенович избавилась от жира
Анна Семенович избавилась от жира

Топ на сегодня

Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового проекта — фильма об Эдуарде Лимонове с Беном Уишоу
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового

Еще по теме

Состоялся анонс MultiVersus – игра будет условно-бесплатной, список персонажей
Трейлер-анонс игры MultiVersus был замедлен — в реальности она быстрее
Hello Neighbor 2 выйдет в 2022 году, показан новый геймплей
Показали геймплей Trek To Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза