Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год
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Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год

Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год


Издательство Bethesda в этом году не выпустит игры Starfield и Redfall — об этом издательство официально объявило через Twitter. В заявлении говорится, что разработчикам из студий Arkane Austin и Bethesda Game Studios требуется больше времени, чтобы оптимизировать игры, в связи с чем было принято решение о переносе Starfield и Redfall на 2023 год.

Точная дата, когда теперь выйдет Starfield, не сообщается — ранее проект планировали выпустить 11 ноября 2022 года. В заявлении говорится, что обе игры появятся в первом квартале 2023 года.

В ближайшее время игрокам обещают большие геймплейные демонстрации Starfield и Redfall.


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По материалам: newxboxone

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