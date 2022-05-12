Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год

Вадим Карасев





Издательство Bethesda в этом году не выпустит игры Starfield и Redfall — об этом издательство официально объявило через Twitter. В заявлении говорится, что разработчикам из студий Arkane Austin и Bethesda Game Studios требуется больше времени, чтобы оптимизировать игры, в связи с чем было принято решение о переносе Starfield и Redfall на 2023 год.

Точная дата, когда теперь выйдет Starfield, не сообщается — ранее проект планировали выпустить 11 ноября 2022 года. В заявлении говорится, что обе игры появятся в первом квартале 2023 года.

В ближайшее время игрокам обещают большие геймплейные демонстрации Starfield и Redfall.



