Ограничения на полеты в южные и центральные аэропорты России продлили до 19 мая

09:17 Автор: Варвара Комарова

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлили до 03:45 19 мая по московскому времени, сообщается на сайте Росавиации.

На данный момент ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения первоначально были введены с 24 февраля из-за обострения ситуации на Украине и должны были действовать до 2 марта. Позднее режим неоднократно продлевался.

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