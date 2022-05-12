Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта
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Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта

Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, как дорого обходится ей слава.   В прошлом году артистка обещала порадовать поклонников незабываемым концертом, но из-за пандемии его пришлось перенести. Как призналась звезда, это сильно ударило ее по карману. Ольга с ужасом вспоминает осень 2021-го. 36-летняя ведущая с волнением ждала встречи с фанатами и тщательно готовилась к большому выступлению, но ее планы рухнули. «Это был большой стресс. Понимаете, мы приготовили все: свет, декорации, номера. Осталось только выйти на сцену... После отмены все пришлось разбирать и отправлять на склад», — с горечью отметила она. Отмена влетела Бузовой в копеечку. «Ведь это не только декорации, еще подготовка, репетиции. Было много рекламы, включая наружную. Люди любят считать заработки артистов, но никто не спрашивает, сколько мы тратим на подготовку выступлений», — сетует певица.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» На хранение реквизита блондинка каждый месяц отдавала триста тысяч рублей. «У меня большой склад, целый ангар. Можете посчитать, во сколько перенос обошелся. На эти деньги квартиру в Подмосковье можно купить, но я думаю о шоу и моем зрителе», — признается экс-ведущая «ДОМа-2». Впрочем, Ольга больше не намерена откладывать «день икс». Этим летом она точно выступит для поклонников: «Шоу посвящено пятилетию моей музыкальной карьеры и третьему альбому. Нужно только чуть-чуть подправить физическую форму — все костюмы готовы. Я немного расслабилась в последнее время, но сейчас у меня по четыре часа тренировок в день. Концерт требует большой выносливости», цитирует «РИА Новости».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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