Павел Дуров пожертвовал "скромные 12 млн обедов" для кампании шейха ОАЭ по спасению мира от голода

Вадим Карасев

Миллиардер российского происхождения, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров принял участие в благотворительной акции шейха ОАЭ "Один миллиард обедов" по спасению мира от голода. Он пожертвовал 12 млн обедов (более 3,2 млн долларов) для голодающих в 50 странах. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Мир стоит на пороге глобального продовольственного кризиса, сотни миллионов людей голодают. Для того чтобы помочь нуждающимся, в прошлом месяце ОАЭ запустили успешную инициативу "1 миллиард обедов" — кампанию по сбору средств, направленную на обеспечение миллиарда обедов для наиболее нуждающихся людей в 50 странах.

Основатель кампании шейх Мохаммед пожертвовал 400 миллионов обедов, а я пожертвовал скромные 12 миллионов.

Надеемся, что в последующие годы к этой инициативе присоединится гораздо больше людей, и мы сможем вместе достичь цели "Нулевой голод", поставленной ООН.

Как указывается на сайте благотворительной кампании, одного платежа в 30 дирхамов (около восьми долларов) может хватить на 30 обедов. Состояние самого Дурова оценивается в 15,1 млрд долларов.

Павел Дуров эмигрировал в Дубай в 2017 году, а в конце февраля этого года получил гражданство ОАЭ. Как именно ему удалось это сделать, несмотря на строгие правила при получении паспорта, не уточняется. Это уже четвертое гражданство миллиардера — у него есть паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, Франции и России.

Ранее Дуров обратился к журналу Forbes через своих представителей и попросил не называть его "российским бизнесменом", мотивируя это тем, что он "уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться".

Ксения Смирнова