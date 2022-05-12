Покупка гаража: на какие тонкости обратить внимание

Вадим Карасев

Покупка гаража может показаться простым делом. Однако при покупке такого сооружения необходимо обратить внимание на некоторые нюансы.

Первым шагом в процессе приобретения гаража является понимание того, какие права и обязанности вы приобретете как его владелец. Кроме того, важно определить, связан ли ваш гараж с землей, на которой он находится, или нет (то есть существуют ли какие-либо ограничения на использование этой земли). Кроме того, необходимо уточнить, кому принадлежит земля под гаражом: можете ли вы продать ее отдельно? Если да, то должны ли существовать какие-либо ограничения на продажу?

Что такое гараж с точки зрения закона и владельца

Прежде чем приступить к поиску гаража, важно понять, что это за объект недвижимости и чем он отличается от других типов объектов. Гараж - это отдельный объект недвижимости, неотчуждаемый от земельного участка, на котором он расположен. Юридическое определение гаража гласит, что это помещение для хранения одного или нескольких автомобилей, а также оборудования для их обслуживания и хранения вещей, связанных с их использованием.

Немного исторической справки: в нашей стране гаражи изначально строились исключительно для хранения автомобилей или мотоциклов в зимнее время (с 1 октября по 31 марта). В соответствии с российским законодательством, гаражи считаются частью жилых домов и должны быть расположены в их границах или пристроены к ним через капитальную стену (в том числе стеклянную).

Какие законы регулируют сделки при покупке гаражей

Если вы хотите продать гараж в Котласе, рекомендуем выставить объявление на сайте https://kotlas.etagi.com/garages/garage/. Для продажи вам также понадобятся документы, подтверждающие право собственности на гараж и его местонахождение.

Кроме того, от обеих сторон требуется паспорт и удостоверение личности. Покупатель должен предоставить свой паспорт, а также предъявить документ, на основании которого он получил земельный участок, на котором расположен гараж (если это необходимо).

Продавец должен иметь все документы, подтверждающие наличие у него права собственности на продаваемое имущество (включая свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре), а также нотариально оформленную доверенность на продажу (при необходимости). Если на одном земельном участке несколько пользователей (например, несколько небольших домов), то каждый пользователь должен быть представлен собственной доверенностью, подготовленной в нотариальной конторе (на случай, если что-то останется неясным).

Кому принадлежит земля под гаражами и какие могут быть варианты

Вы будете удивлены, узнав, что земля под гаражом не принадлежит ни вам, ни вашему соседу. Город владеет всей землей в городе и сдает ее в аренду на 49 лет. Аренда обычно выдается для общественных целей, таких как гаражи и парковки.

Однако есть исключения: в некоторых случаях договор аренды может быть заключен для частных целей (например, при аренде гаража). В этом случае вы приобретаете права на использование земли только на период аренды и можете их потерять, если эти права истекут в любой момент до окончания срока действия договора (если это предусмотрено законом).

Помимо покупки гаражного здания с обязательством платить арендную плату, связанную с его использованием (аналогично тому, как это происходит при аренде), у вас есть другой вариант: покупка целого участка недвижимости, состоящего из нескольких зданий, а не одного, как квартиры или дома, где каждое здание имеет свою отдельную подъездную дорогу, ведущую к их внутренним помещениям, через которые они попадают независимо друг от друга; однако из-за нехватки места на собственной территории они имеют один общий вход во внутренние помещения друг друга.

Как оформить договор купли-продажи гаража

Продажа гаража - это сложный вопрос, к которому следует подходить с осторожностью.

Чтобы избежать проблем и споров в будущем, мы советуем вам составить договор купли-продажи недвижимости. Документ должен содержать всю информацию о цене и условиях оплаты, а также подтверждать, что право собственности перешло от одной стороны (продавца) к другой (покупателю). Важно также, чтобы обе стороны остались довольны сделкой, поэтому лучше всего, если они подпишут его на отдельных листах бумаги.

Покупатель должен быть осторожен не только во время переговоров, но и вообще при подписании документов: существует множество способов, с помощью которых мошенники могут обманом заставить людей подписать то, чего они не понимают или с чем не согласны. Например, добавляя пункты о том, что "гараж не может быть использован без разрешения его владельца". Кроме того, если у вас возникли какие-либо сомнения или вопросы, связанные с этим документом или с чем-либо другим, вам следует обратиться к опытному юристу, который поможет вам пройти все этапы приобретения собственного помещения!

Договор должен быть нотариально заверен и зарегистрирован в органах власти, поэтому важно, чтобы не было ошибок в этом вопросе, так как они приведут к задержке передачи права собственности или даже к полной недействительности.

При покупке гаража все стороны должны подписать свои имена на каждой странице документа, иначе впоследствии могут возникнуть проблемы при его официальной регистрации в любом органе (например, если одна из сторон откажется от подписи). Это означает, что если кто-то решит, что не хочет указывать свое имя в договоре позже - после подписания - это может привести к юридическим проблемам между ним и другими продавцами, участвующими в оформлении права собственности.



