Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум
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Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум

Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум
Певица Анжелика Варум  давно не появляется на публике и в соцсетях, провоцируя слухи об эмиграции. Вот уже несколько дней в СМИ обсуждаются слухи о том, что Анжелика Варум сбежала к дочери в Штаты. Говорили, что артистка якобы решила эмигрировать после того, как у неё сорвались запланированные выступления. При этом Варум не выходила на связь с фанатами в Сети и не появлялась на публике. Как выяснилось, Варум вместе со своим мужем Леонидом Агутиным не собираются насовсем уезжать из России. Комментарий на эту тему дал помощник певца Дмитрий Староста. Он опроверг слухи о переезде Анжелики и заверил, что затишье в Сети связано с банальным нежеланием артистки общаться сейчас с поклонниками. Стоит отметить, что она и раньше редко делилась в блоге подробностями своей жизни.
Анжелика Варум и Леонид Агутин - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Нет, с ней все в порядке. Она редко выходит в соцсети: появится, когда решит. Да, Анжелика и Леонид сейчас в России», — цитирует Дмитрия КП. Варум продолжает выступать и на лето у неё запланировано несколько концертов. Агутин так же собирается продолжать работать в России. Помимо этого он принимает приглашения на частные мероприятия и за границей. Накануне он, например, развлекал гостей гала-ужина Big Art Festival в Дубае. Кстати, на той же вечеринке впервые за долгое время появилась Алсу со своим мужем Яном Абрамовым. Мероприятие прошло в одном из самых роскошных отелей мира — знаменитом Burj Al Arab.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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