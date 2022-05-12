Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников

На производственных предприятиях и в складских комплексах существует высокая опасность возгорания или возникновения аварийной ситуации. В таком случае важно использовать светильник светодиодный взрывозащищенный с высокими защитными свойствами. Производители уделяют большое внимание качеству освещения и надежности изготовления корпуса.

Преимущества взрывозащищенных светильников

Современные взрывозащищенные светильники светодиодного типа отличаются рядом достоинств:

  • при коротком замыкании обеспечивается полная защита от искрения;
  • не происходит нагрева до степени воспламенения горючих газов в окружающем пространстве;
  • разрыв светодиода практически исключается;
  • во время производства проводится контроль качества и проверка на соответствие требованиям сертификации.

Важный момент! Взрывозащищенные светодиодные светильники для промышленных объектов оборудуют мощным рассеивателем. Данный элемент необходим в качестве защитной конструкции. Даже при появлении малейшей искры в приборе освещения может произойти техногенная катастрофа, поэтому важно выбирать светильники последнего поколения.

Где используются взрывозащищенные светильники

взрывозащищенное освещение

Подобные приборы освещения со светодиодами необходимы на особых предприятиях, где действуют повышенные требования к уровню пожарной безопасности. В первую очередь это связано с особыми условиями или выпускаемой продукцией, которая отличается высокой опасностью возгорания.

Взрывозащищенные светильники используют на следующих предприятиях и объектах:

  • фармацевтические линии;
  • мукомольные предприятия;
  • химические производства;
  • угольные шахты;
  • лакокрасочные цеха;
  • нефтеперерабатывающие производства.

На приведенных объектах требуется установка искусственного освещения и качественное оборудование рабочих мест. На опасных производствах монтируют особые светильники, которые обладают повышенной степенью защиты от самопроизвольного взрыва. К такой категории относятся только светодиодные приборы освещения в надежном и прочном корпусе.

Взрывозащищенная конструкция оборудуется мощным рассеивателем, который выполняет роль высокопрочного корпуса. Через него не проходит даже легковоспламеняющийся газ. А для усиления степени герметичности используются силиконовые уплотнители.

Таким образом, взрывозащищенные светильники являются одними из самых надежных элементов освещения. При этом устанавливаются мощные светодиоды, которые обеспечивают максимальную мощность светопередачу. Это позволяет выбирать минимум светильников для большого промышленного объекта.


# Дизайн и стиль

Последние новости

Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников
Покупка гаража: на какие тонкости обратить внимание
Покупка гаража: на какие тонкости обратить внимание
Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год
Официально: Bethesda перенесла Starfield и Redfall на 2023 год
Алексей Панин высказался о сексуальной ориентации Максима Галкина
Алексей Панин высказался о сексуальной ориентации Максима Галкина
Ксения Собчак объяснила, зачем рожала сама
Ксения Собчак объяснила, зачем рожала сама
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским: вышла первая серия проекта "Нулевые" — о безумной клубной жизни
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским:
Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции
Человек с пересаженным сердцем свиньи умер от свиного вируса
Человек с пересаженным сердцем свиньи умер от свиного вируса
Анна Семенович избавилась от жира
Анна Семенович избавилась от жира

Топ на сегодня

Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового проекта — фильма об Эдуарде Лимонове с Беном Уишоу
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового

Еще по теме

Универсальное решение в освещении – купольные светильники
Светодиодные светильники – основные преимущества
Основные правила выбора уличных фонарей для дачи
Взрывозащищенные камеры от компании DSSL