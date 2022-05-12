Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников

Вадим Карасев

На производственных предприятиях и в складских комплексах существует высокая опасность возгорания или возникновения аварийной ситуации. В таком случае важно использовать светильник светодиодный взрывозащищенный с высокими защитными свойствами. Производители уделяют большое внимание качеству освещения и надежности изготовления корпуса.

Преимущества взрывозащищенных светильников

Современные взрывозащищенные светильники светодиодного типа отличаются рядом достоинств:

при коротком замыкании обеспечивается полная защита от искрения;

не происходит нагрева до степени воспламенения горючих газов в окружающем пространстве;

разрыв светодиода практически исключается;

во время производства проводится контроль качества и проверка на соответствие требованиям сертификации.

Важный момент! Взрывозащищенные светодиодные светильники для промышленных объектов оборудуют мощным рассеивателем. Данный элемент необходим в качестве защитной конструкции. Даже при появлении малейшей искры в приборе освещения может произойти техногенная катастрофа, поэтому важно выбирать светильники последнего поколения.

Где используются взрывозащищенные светильники

Подобные приборы освещения со светодиодами необходимы на особых предприятиях, где действуют повышенные требования к уровню пожарной безопасности. В первую очередь это связано с особыми условиями или выпускаемой продукцией, которая отличается высокой опасностью возгорания.

Взрывозащищенные светильники используют на следующих предприятиях и объектах:

фармацевтические линии;

мукомольные предприятия;

химические производства;

угольные шахты;

лакокрасочные цеха;

нефтеперерабатывающие производства.

На приведенных объектах требуется установка искусственного освещения и качественное оборудование рабочих мест. На опасных производствах монтируют особые светильники, которые обладают повышенной степенью защиты от самопроизвольного взрыва. К такой категории относятся только светодиодные приборы освещения в надежном и прочном корпусе.

Взрывозащищенная конструкция оборудуется мощным рассеивателем, который выполняет роль высокопрочного корпуса. Через него не проходит даже легковоспламеняющийся газ. А для усиления степени герметичности используются силиконовые уплотнители.

Таким образом, взрывозащищенные светильники являются одними из самых надежных элементов освещения. При этом устанавливаются мощные светодиоды, которые обеспечивают максимальную мощность светопередачу. Это позволяет выбирать минимум светильников для большого промышленного объекта.



