Пугачева и Галкин задумались о смене места жительства
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пугачева и Галкин задумались о смене места жительства

Пугачева и Галкин задумались о смене места жительства
Как пишут СМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин собираются переехать из Израиля в Юрмалу, где у них есть недвижимость. Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию 2 месяца назад. После начала политических волнений звездная семья спешно собрала чемоданы и улетела в Израиль. В Кесарии у супругов есть съемная вилла, куда они приезжают уже много лет. Там Примадонна с супругом и детьми раньше отдыхали, а теперь уже несколько месяцев живут на постоянной основе. Отъезд Галкина и Пугачевой уже никак не назвать отпускным: каникулы в школе Гарри и Лизы давно закончились, брошенный роскошный замок в деревне Грязь выставлен на продажу, Максим Александрович скоро поедет в концертный тур.
Алла Пугачева и Максим Галкин И вдруг в соцсетях распространился слух о том, что семья, якобы, не собирается останавливаться в Кесарии. Несмотря на горячую любовь Галкина к Израилю, эта страна все-таки остается немного чужой. Именно поэтому юморист с певицей раздумывают над тем, чтобы перебраться в Прибалтику, а  точнее в Юрмалу. Юрмала — излюбленный курорт для многих отечественных звезд еще со времен СССР. В 2019 году пара даже приобрела там элитную недвижимость: супруги стали счастливыми владельцами роскошной квартиры в Юрмале, стоимость которой оценивается в 400 тысяч евро. Апартаменты площадью более 100 квадратов находятся в доме на проспекте Дзинтари — об этом сообщил «Sputnik Латвия».
Алла Пугачева Неизвестно, собираются ли они перебраться в Латвию из Израиля, однако если это случится, они смогут и там стать полноправными резидентами. Согласно латвийскому законодательству, с 2014 года вид на жительство могут получить все, кто приобретет недвижимость стоимостью более 250 тысяч евро. Стоит отметить, что в случае с Израилем все тоже довольно просто. Максим Галкин никогда не скрывал того, что является евреем и по матери, и по отцу. Так что получить гражданство Израиля ему очень просто. А если шоумен станет гражданином, то жена и дети по закону тоже смогут стать обладателями темно-синего паспорта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анна Семенович избавилась от жира
Анна Семенович избавилась от жира
Пугачева и Галкин задумались о смене места жительства
Пугачева и Галкин задумались о смене места жительства
Игрокам в Elite: Dangerous на Xbox предложат бесплатную копию игры для PC и перенос прогресса
Игрокам в Elite: Dangerous на Xbox предложат бесплатную копию игры
Digital Foundry: Xbox Series S уже доставляет проблемы разработчикам
Digital Foundry: Xbox Series S уже доставляет проблемы разработчикам
Анастасия Волочкова рассказала о своей любвеобильности
Анастасия Волочкова рассказала о своей любвеобильности
Дмитрий Шепелев запечатлел 9-летних сына и падчерицу на прогулке в Карелии
Дмитрий Шепелев запечатлел 9-летних сына и падчерицу на прогулке в
Шахри Амирханова вышла замуж
Шахри Амирханова вышла замуж
Дочка Иосифа Пригожина лишилась доплат из-за папы
Дочка Иосифа Пригожина лишилась доплат из-за папы
Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум
Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум
Каким будет лето 2022 года для воздушных Знаков Зодиака
Каким будет лето 2022 года для воздушных Знаков Зодиака
Наталья Штурм рассказала, как у олигархов отжимают недвижимость любовницы
Наталья Штурм рассказала, как у олигархов отжимают недвижимость
Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж

Топ на сегодня

Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
Grounded получает новое крупное обновление — The Bugs Strike Back
Grounded получает новое крупное обновление — The Bugs Strike Back
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023
Алла Пугачева могут лишить пенсии
Алла Пугачева могут лишить пенсии
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров

Еще по теме

Максим Галкин платит миллионы за проживание в Израиле
Пугачева выложила видео со своим 2-летним сыном Гарри
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались 18 11 2017, спустя 6 лет после свадьбы, фото, видео
Алла Пугачева с семьей поселилась на роскошной вилле в Израиле