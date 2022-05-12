Пугачева и Галкин задумались о смене места жительства

Как пишут СМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин собираются переехать из Израиля в Юрмалу, где у них есть недвижимость. Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию 2 месяца назад. После начала политических волнений звездная семья спешно собрала чемоданы и улетела в Израиль. В Кесарии у супругов есть съемная вилла, куда они приезжают уже много лет. Там Примадонна с супругом и детьми раньше отдыхали, а теперь уже несколько месяцев живут на постоянной основе. Отъезд Галкина и Пугачевой уже никак не назвать отпускным: каникулы в школе Гарри и Лизы давно закончились, брошенный роскошный замок в деревне Грязь выставлен на продажу, Максим Александрович скоро поедет в концертный тур.Алла Пугачева и Максим Галкин И вдруг в соцсетях распространился слух о том, что семья, якобы, не собирается останавливаться в Кесарии. Несмотря на горячую любовь Галкина к Израилю, эта страна все-таки остается немного чужой. Именно поэтому юморист с певицей раздумывают над тем, чтобы перебраться в Прибалтику, а точнее в Юрмалу. Юрмала — излюбленный курорт для многих отечественных звезд еще со времен СССР. В 2019 году пара даже приобрела там элитную недвижимость: супруги стали счастливыми владельцами роскошной квартиры в Юрмале, стоимость которой оценивается в 400 тысяч евро. Апартаменты площадью более 100 квадратов находятся в доме на проспекте Дзинтари — об этом сообщил «Sputnik Латвия».Алла Пугачева Неизвестно, собираются ли они перебраться в Латвию из Израиля, однако если это случится, они смогут и там стать полноправными резидентами. Согласно латвийскому законодательству, с 2014 года вид на жительство могут получить все, кто приобретет недвижимость стоимостью более 250 тысяч евро. Стоит отметить, что в случае с Израилем все тоже довольно просто. Максим Галкин никогда не скрывал того, что является евреем и по матери, и по отцу. Так что получить гражданство Израиля ему очень просто. А если шоумен станет гражданином, то жена и дети по закону тоже смогут стать обладателями темно-синего паспорта.