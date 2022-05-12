Региональные ТПП будут подтверждать форс-мажор по единым правилам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Региональные ТПП будут подтверждать форс-мажор по единым правилам

Региональные ТПП будут подтверждать форс-мажор по единым правилам

Региональные ТПП будут подтверждать форс-мажор по единым правилам

Тема: Какие законы вступают в силу


04:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Торгово-промышленная палата России наделена полномочиями по определению региональных ТПП, имеющих право свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) в коммерческих сделках. Также ТПП РФ будет устанавливать порядок выдачи таких заключений. Соответствующий федеральный закон от 1 мая 2022 года № 133-ФЗ вступает в силу 12 мая.

Региональные торгово-промышленные палаты смогут свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в коммерческих сделках, из-за чего один из партнеров не может выполнить свои обязательства по не зависящим от него причинам.

Перечень региональных палат, которые получат такое право, будет определять Российская торгово-промышленная палата. Она же будет публиковать данные о них на своем официальном сайте.

Также ТПП РФ будет устанавливать порядок выдачи заключений об обстоятельствах непреодолимой силы и приостанавливать или прекращать полномочия региональных палат по свидетельствованию форс-мажора при нарушении установленного порядка.

До принятия закона представители бизнеса могли обратиться в региональные ТПП  для свидетельствования форс-мажора. Такая практика, например, получила широкое распространение в пандемию.

Законы, вступающие в силу с 12 мая


Формирование единых критериев определения форс-мажора усилит защиту интересов добросовестных предпринимателей, что в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в России, отмечали ранее в кабмине.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#торговля #в регионах #бизнес


65
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Энергетика слова «никогда»: как она разрушает жизнь и крадет счастье
Энергетика слова «никогда»: как она разрушает жизнь и крадет счастье
Наталья Подольская показала годовалого сына - хипстера в модном образе
Наталья Подольская показала годовалого сына - хипстера в модном образе
Владимир Машков прошелся по сбежавшим звездам
Владимир Машков прошелся по сбежавшим звездам
Xbox Cloud Gaming позволяет играть в Fortnite даже на часах Samsung
Xbox Cloud Gaming позволяет играть в Fortnite даже на часах Samsung
Инсайдер считает, что Project Indus представят на Xbox & Bethesda Games Showcase
Инсайдер считает, что Project Indus представят на Xbox & Bethesda
Wayward Strand анонсировали для Xbox, ранее игра значилась консольным эксклюзивом Playstation
Wayward Strand анонсировали для Xbox, ранее игра значилась консольным
Игры внутренний студий в Game Pass и подобных сервисах на релизе снижают их качество, считают в Sony
Игры внутренний студий в Game Pass и подобных сервисах на релизе
Когда полное лунное затмение в мае 2022 года
Когда полное лунное затмение в мае 2022 года
Лунный день сегодня 12 мая 2022 года
Лунный день сегодня 12 мая 2022 года
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023

Топ на сегодня

Дочка Нюши начала зарабатывать
Дочка Нюши начала зарабатывать
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в цифровом варианте
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в
Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
Grounded получает новое крупное обновление — The Bugs Strike Back
Grounded получает новое крупное обновление — The Bugs Strike Back

Еще по теме

Гребенщиков отменил тур по Украине
Росгвардия будет устанавливать порядок определения цены контракта при закупках охранных услуг
Порядок получения наградного оружия определит Президент
Минфин будет меньше вмешиваться в дела аудиторов