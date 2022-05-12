Региональные ТПП будут подтверждать форс-мажор по единым правилам

Тема: Какие законы вступают в силу

04:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Торгово-промышленная палата России наделена полномочиями по определению региональных ТПП, имеющих право свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) в коммерческих сделках. Также ТПП РФ будет устанавливать порядок выдачи таких заключений. Соответствующий федеральный закон от 1 мая 2022 года № 133-ФЗ вступает в силу 12 мая.

Региональные торгово-промышленные палаты смогут свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в коммерческих сделках, из-за чего один из партнеров не может выполнить свои обязательства по не зависящим от него причинам.

Перечень региональных палат, которые получат такое право, будет определять Российская торгово-промышленная палата. Она же будет публиковать данные о них на своем официальном сайте.

Также ТПП РФ будет устанавливать порядок выдачи заключений об обстоятельствах непреодолимой силы и приостанавливать или прекращать полномочия региональных палат по свидетельствованию форс-мажора при нарушении установленного порядка.

До принятия закона представители бизнеса могли обратиться в региональные ТПП для свидетельствования форс-мажора. Такая практика, например, получила широкое распространение в пандемию.

Законы, вступающие в силу с 12 мая

Формирование единых критериев определения форс-мажора усилит защиту интересов добросовестных предпринимателей, что в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в России, отмечали ранее в кабмине.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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