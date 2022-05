Релиз оптимизации Deliver Us The Moon до Xbox Series X | S откладывается

Студия KeokeN Interactive объявила, что обновление Deliver Us The Moon до Xbox Series X | S и Playstation 5 выйдет позже, чем изначально планировалось. Разработчики обещали выпустить апдейт игры 2018 года уже на следующей неделе — 19 мая. Теперь новая дата релиза обновления — 23 июня 2022 года.

Напомним, что обновление Deliver Us The Moon до Xbox Series X | S будет доступно бесплатно игрокам, которые имеют копию проекта для Xbox One. Разработчики обещают в оптимизированной версии игры наличие трассировки лучей, быструю загрузку и улучшенную графику в 4K.

Ранее в этом году студия KeokeN анонсировала продолжение Deliver Us The Moon — игру Deliver Us Mars.