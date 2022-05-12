Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о разработке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о разработке

Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о разработке


Анонсированная в конце прошлого года Alan Wake 2 находится на продвинутой стадии разработки, о чем рассказали создатели проекта из студии Remedy в видео к 12-летию оригинальной игры. Релиз игры все еще запланирован на 2023 год на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

В своем рассказе о разработке Alan Wake 2 студия Remedy подчеркнула, что фанатам не стоит ждать летом этого года демонстрацию проекта. Они отмечают, что не хотят тратить время на создание демонстрации или трейлера, которое можно потратить на активную разработку Alan Wake 2. Когда именно разработчики планируют показать Alan Wake 2 — не сказали. Что касается текущего состояния Alan Wake 2 — многие части проекта уже в играбельном состоянии.


Watch this video on YouTube

Ниже можно посмотреть новые концепт-арты Alan Wake 2, которые представили разработчики.





# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии
Директор Arkane Austin: Redfall — самая амбициозная игра нашей студии
Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о разработке
Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о
Адель опубликовала редкие снимки с бойфрендом Ричем Полом и показала их новый дом стоимостью 58 миллионов долларов
Адель опубликовала редкие снимки с бойфрендом Ричем Полом и показала
Филипп Киркоров назвал скучным «Евровидение»
Филипп Киркоров назвал скучным «Евровидение»
Жанна Эппле высказалась о предсказании Тамары Глобы
Жанна Эппле высказалась о предсказании Тамары Глобы
Биография Султана Лагучева: личная жизнь, национальность певца, семья (фото)
Биография Султана Лагучева: личная жизнь, национальность певца, семья
Сергей Бурунов — биография: личная жизнь актера, семья, жена, дети (фото)
Сергей Бурунов — биография: личная жизнь актера, семья, жена, дети
Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть
Ксения Собчак высказалась о том, как бы хотела умереть
Надежда Бабкина призналась, из-за чего ее запретили на Украине
Надежда Бабкина призналась, из-за чего ее запретили на Украине
Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Джейсон Шрайер объяснил, почему релиз Starfield перенесли
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Новый геймплей файтинга MultiVersus и анонс альфа-тестирования
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников
Преимущества светодиодных взрывозащищенных светильников

Топ на сегодня

Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж

Еще по теме

Alan Wake 2 разрабатывается на Northlight Engine и станет «самой красивой игрой Remedy»
Слух: Alan Wake 2 официально анонсируют на The Game Awards 2021
Alan Wake 2 будет игрой «для взрослых» — новые детали об игре
Официально: Alan Wake 2 — это игра от третьего лица