Remedy показали новый концепт-арты Alan Wake 2 и рассказали о разработке

Вадим Карасев





Анонсированная в конце прошлого года Alan Wake 2 находится на продвинутой стадии разработки, о чем рассказали создатели проекта из студии Remedy в видео к 12-летию оригинальной игры. Релиз игры все еще запланирован на 2023 год на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

В своем рассказе о разработке Alan Wake 2 студия Remedy подчеркнула, что фанатам не стоит ждать летом этого года демонстрацию проекта. Они отмечают, что не хотят тратить время на создание демонстрации или трейлера, которое можно потратить на активную разработку Alan Wake 2. Когда именно разработчики планируют показать Alan Wake 2 — не сказали. Что касается текущего состояния Alan Wake 2 — многие части проекта уже в играбельном состоянии.

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Ниже можно посмотреть новые концепт-арты Alan Wake 2, которые представили разработчики.