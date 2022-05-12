Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
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Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве

Сбежавшая Рената Литвинова высказалась о предательстве
Актриса Рената Литвинова переживет не лучшие времена. Вот уже почти три месяца артистка проживает во Франции и иногда выходит на связь с поклонниками. Буквально накануне Рената Литвинова поделилась со своей аудиторией тревожными мыслями. Рената Муратовна вдруг заговорила о предательстве, правда, при этом актриса не стала конкретизировать, что у нее произошло. «Все на измене, никто никому не звонит, все всех подозревают, время дистанций, ожиданий и предательств. Все равно не просчитаете наперед», — поделилась 55-летняя Литвинова мыслями в личном блоге. Пока неизвестно, когда артистка вернется в Россию, ясно одно — она очень скучает по близким, которые сейчас находятся вдали от нее.
Рената Литвинова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Выход в город. Встретила моих Сереж из прошлой московской жизни. Такой раскосяк. Здесь кажущийся мир: выборы французского президента, кафе и кофе, но каждый день читаю сводки и звоню в Одессу, где у меня остались люди из киношного прошлого… А моя родная мама и много кто еще ждут меня в Москве…» — откровенничала она. Напомним, многие известные персоны выступили с критикой в адрес Ренаты Муратовны, обвинив ее в том, что она покинула Родину в сложный период и подвела коллег, сорвав спектакли со своим участием. «Незаменимых нет! Где Литвинова живет — ее личное дело, но если ты служишь в театре, то нужно соответствовать этому! Можно сколько угодно гнуть пальцы, на мой взгляд, надо соответствовать каким-то вещам. Вплоть до понятия совести. Это глупость большая. Я не знаю, что движет этими людьми. Недвижимость там, счета. Бог им судья! Уехали и уехали, но когда-то придется вернуться...» — сетовал недавно актер Александр Семчев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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