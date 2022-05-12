Шахри Амирханова вышла замуж
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Шахри Амирханова вышла замуж

Шахри Амирханова вышла замуж

Внучка поэта Расула Гамзатова и бывший главный редактор журнала Harper’s Bazaar Шахри Амирханова вышла замуж за музыканта Александра Липского. Новостью она поделилась в инстаграме*. Сегодня я вышла замуж, — подписала она фотографию, на которой позирует в свадебном наряде.


Шахри Амирханова

Со своим супругом Шахри вместе уже около 10 лет, а в 2012 году они стали родителями — на свет появилась их дочь Алиса. Александр младше своей супруги на семь лет, однако эта разница не смущает молодоженов: Шахри Амирханова призналась, что они с мужем настоящие друзья и им всегда интересно вместе.


Александр Липский с дочерью Алисой

Шахри Амирханова рассказывала, что именно семья является для нее главным жизненным приоритетом. В какой-то момент я поняла, что моя главная сегодняшняя амбиция — быть классной мамой и женой, — говорила она в интервью изданию Tatler в 2015 году.

Если мне завтра позвонят и предложат заняться делом, которое спасет мир от всех бед, я, конечно, соглашусь, но пока я не могу изменить мир, лучше буду печь хлеб и делать счастливой жизнь одного мужчины и одного очень миленького ребенка. *Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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