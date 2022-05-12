Шоу Ивана Урганта прикрыли, сообщает пресса
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Шоу Ивана Урганта прикрыли, сообщает пресса

Шоу Ивана Урганта прикрыли, сообщает пресса
Ведущий и актер Иван Ургант может остаться без работы. Еще в февраля с эфира сняли ряд развлекательных передач. Тогда перестали показывать «Модный приговор», а также «Вечерний Ургант». Однако слухи о закрытии были опровергнуты. Александр Васильев признался, что съемки его шоу продолжатся.
Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А вот Елена Малышева, о которой писали, что она уехала в США, вернулась в эфир и снова предстала в студии «Жить здорово». А вот Ургант хранил молчание. Но недавно он развеял домыслы, что его команда отправляется на гастроли в Германию. Телеведущий пояснил, что информация старая и уже не актуальная. Но 12 мая в СМИ написали, что «Вечерний Ургант» закрыт и больше не выйдет в эфир. Более того, отмечалось, что студию, в которой проходили съемки, разбирают и вывозят все декорации из Останкино, об этом сообщил сайт People Talk. Стоит отметить, что студию не разбирали все 10 лет эфира. Пока Первый канал не прокомментировал слухи. Поклонники не перестают надеятся, что все-же увидит снова любимое вечернее шоу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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