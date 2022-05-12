Слуцкий: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет ответные меры от России
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Слуцкий: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет ответные меры от России

Слуцкий: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет ответные меры от России

16:34  Автор: Анастасия Островкова



Подача Финляндией заявки на вступление в НАТО станет очередным витком расширения альянса на восток и нарушением международных обязательств, в частности, двусторонних российско-финляндских договоренностей. Об этом 12 мая сообщил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что Финляндия официально объявила о подаче заявки на вступление в НАТО. Это решение поддержали президент и премьер страны. Вслед за ними Швеция собирается подготовить соответствующие документы к 16 мая.

«Это серьезным образом осложнит и так натянутые отношения и поставит вопросы необходимости укрепления безопасности России, так как, по сути, создается еще один флаг развертывания военной угрозы непосредственно у наших границ», — сказал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что, безусловно, будут и ответные меры с российской стороны.


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#НАТО #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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