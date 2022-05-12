В центре Херсона прогремели мощные взрывы
19:22 Автор: Руслан Грудцинов
Источник: РИА Новости
В центре Херсона раздаются сильные взрывы, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Он предполагает, что город обстреливают украинские националисты.
В течение нескольких минут раздалось около шести взрывов подряд.
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в конце апреля, что регион не вернется обратно в состав «нацистской Украины». 11 мая он объявил, что руководство области обратится к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 12 мая заявила, что только жители Херсонской области могут определить свое будущее. По ее словам, Россия примет их решение.
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