В центре Херсона прогремели мощные взрывы
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В центре Херсона прогремели мощные взрывы

В центре Херсона прогремели мощные взрывы

19:22  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: РИА Новости



В центре Херсона раздаются сильные взрывы, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Он предполагает, что город обстреливают украинские националисты.

В течение нескольких минут раздалось около шести взрывов подряд.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в конце апреля, что регион не вернется обратно в состав «нацистской Украины». 11 мая он объявил, что руководство области обратится к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 12 мая заявила, что только жители Херсонской области могут определить свое будущее. По ее словам, Россия примет их решение.

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#Украина #происшествия


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По материалам: pnp.ru

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