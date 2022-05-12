В России предложили ввести специальность врача, мотивирующего вести здоровый образ жизни

20:59 Автор: Вероника Флора

По статистике, мужчины в России живут на десять лет меньше, чем женщины. Основные причины смертности среди них — патологии сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания. Чтобы повысить продолжительность жизни мужчин, нужно больше внимания уделять профилактической работе. Об этом 12 мая на круглом столе в Комитете Госдумы по охране здоровья сказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Стратегия развития России приоритетно направлена на обеспечение устойчивого роста численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Однако достижению этой цели в стране препятствует низкая продолжительность жизни мужчин. Несмотря на все усилия здравоохранения, мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины, отметила Драпкина. По ее словам, причины такой ситуации — игнорирование факторов риска.

«Результаты опросов показывают, что недооценивают вред факторов риска чаще именно мужчины, — уточнила специалист. — Основные факторы риска, которые абсолютно точно влияют на продолжительность жизни, хорошо известны — это высокое артериальное давление и курение».

Если мужчина много курит, то теряет 12 лет жизни, подчеркнула врач.

Специалисты вывели индекс приверженности здоровому образу жизни, продолжила Драпкина. Он состоит из множества факторов. Но самое значительное влияние на выживаемость показали всего пять из них.

«Первое — нужно бросить курить, второе — больше двигаться и ходить не менее 30 минут в день, третье — не досаливать пищу, четвертое — есть не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, пятое — не злоупотреблять алкоголем», — перечислила врач. У людей, которые игнорируют эти правила, смертность выше на 30 процентов по сравнению с теми, кто их соблюдает, констатировала она. Между тем, по данным исследований, здоровому образу жизни привержены не более 37 процентов мужчин, у женщин этот показатель гораздо выше — 57 процентов.

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Мы недооцениваем важность профилактической работы, отметила Драпкина. Если проводить ее осознанно и правильно, можно сделать очень многое, чтобы предупредить развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у мужчин и повысить продолжительность их жизни. По словам специалиста, такую работу могли бы выполнять врачи-профилактологи.

«У нас нет такой специальности — врач-профилактолог. Я предлагаю обдумать возможность ее ввести», — сказала эксперт. В задачу таких врачей должна входить и мотивация пациентов вести здоровый образ жизни.

«У врачей эта процедура называется углубленным профилактическим консультированием, — пояснила спикер. — Она длится 40 минут. Мы знаем, как это делать. Но этому надо учиться».

В медучреждениях России сегодня около четырех тысяч кабинетов медицинской профилактики. Соответственно, в каждом из них должен быть хотя бы один профилактолог, считает Драпкина. А стать им может врач любой специальности, прошедший переподготовку, заключила она.

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