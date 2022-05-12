Владимир Машков прошелся по сбежавшим звездам

Актер Владимир Машков объяснил свою позицию. После начала спецоперации на Украине Владимир Машков проявил истинный патриотизм — он последовательно защищает интересы страны и ее граждан, резко критикуя тех, кто не согласен с курсом страны. В то время как многие артисты переезжают в Израиль, Арабские Эмираты и другие страны в поисках лучшей жизни, Владимир Машков живет и работает в Москве, отстаивая интересы патриотов. Он несколько раз участвовал в сборных концертах, призванных поднимать боевой дух солдат, а также их родных и близких.Владимир Машков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Он даже поссорился с единственной дочерью, не принимающую его позицию по многим вещами. В недавнем интервью Машков объяснил, почему не понимает людей, которые не любят свое Отечество. «У меня нет рекомендаций для людей, которые не любят воздух того места, где они родились, не любят звук русского слова, не любят нашу чувственность. Русские люди никогда не были подлыми. Могли быть убежденными в одной идее, могли заблуждаться. Но это было искренне. Но есть и те, кто готов продать все на Родине, чтобы купить что-то «там». Все мечтают о гробах с карманами, но с собой ничего не унесешь», — говорит голливудский актер. Как художественный руководитель крупнейшего театра страны, его страшит то, что происходит в мире, то, как притесняют русскую культуру на всей планете: отменяют спектакли, фильмы, книги, картины... «Дальше можно посоветовать отменить какое-нибудь полушарие в мозге. Чтобы не думать им. Русская культура — неотъемлемая и важнейшая часть мировой культуры. Это сугубо мое мнение. Поэтому мне неинтересно смотреть на дальнейшее развитие тех, кто отменяет русскую культуру», — заявил худрук Театра Олега Табакова, цитирует «Известия».