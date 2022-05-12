Wayward Strand анонсировали для Xbox, ранее игра значилась консольным эксклюзивом Playstation

Вадим Карасев





Игра Wayward Strand, которая ранее была анонсирована для консолей Playstation 4 и Playstation 5 (плюс для PC), теперь заявлена к релизу и на приставках Xbox. Разработчики из Ghost Pattern объявили, что проект станет доступен, в том числе, на Xbox One, Xbox Series X | S и Switch в тот же день, когда выйдет и на других платформах — 21 июля 2022 года.

Wayward Strand — это интерактивная история, которая обещает глубокий и интересный сюжет. В нем игроков перенесут в лето 1978 года. Играть предстоит за школьницу, которую мама попросила помогать в течение некоторого времени «в воздушно-десантной больнице». Разработчики обещают большое количество интересных персонажей и их историй. В мире Wayward Strand персонажи продолжают свою жизнь, не дожидаясь, пока вы с ними взаимодействуете.

Ниже можно посмотреть геймплей Wayward Strand.

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