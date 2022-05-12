Wayward Strand анонсировали для Xbox, ранее игра значилась консольным эксклюзивом Playstation
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Wayward Strand анонсировали для Xbox, ранее игра значилась консольным эксклюзивом Playstation

Wayward Strand анонсировали для Xbox, ранее игра значилась консольным эксклюзивом Playstation


Игра Wayward Strand, которая ранее была анонсирована для консолей Playstation 4 и Playstation 5 (плюс для PC), теперь заявлена к релизу и на приставках Xbox. Разработчики из Ghost Pattern объявили, что проект станет доступен, в том числе, на Xbox One, Xbox Series X | S и Switch в тот же день, когда выйдет и на других платформах — 21 июля 2022 года.

Wayward Strand — это интерактивная история, которая обещает глубокий и интересный сюжет. В нем игроков перенесут в лето 1978 года. Играть предстоит за школьницу, которую мама попросила помогать в течение некоторого времени «в воздушно-десантной больнице». Разработчики обещают большое количество интересных персонажей и их историй. В мире Wayward Strand персонажи продолжают свою жизнь, не дожидаясь, пока вы с ними взаимодействуете.

Ниже можно посмотреть геймплей Wayward Strand.


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По материалам: newxboxone

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