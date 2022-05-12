Xbox Cloud Gaming позволяет играть в Fortnite даже на часах Samsung
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Xbox Cloud Gaming позволяет играть в Fortnite даже на часах Samsung

Xbox Cloud Gaming позволяет играть в Fortnite даже на часах Samsung


На прошлой неделе Fortnite появился в Xbox Cloud Gaming, став первой игрой, которая доступна совершенно бесплатно через облачный сервис Microsoft — без подписки Game Pass Ultimate или Xbox Live Gold. Теперь играть в Fortnite можно на любом устройстве, которое имеет браузер, в том числе и на смарт-часах.

Винит Растоги, старший менеджер по продуктам Xbox, опубликовал у себя в Twitter видео, как он играет в Fortnite на часах Samsung. Естественно, получить качественный игровой опыт в таком случае сложно, взаимодействовать с игрой через сенсорное управление приходится на крайне маленьком экране. Но, тем не менее, Растоги даже смогут занять 19 место в соло-игре. Само видео по игре в Fortnite на часах можно посмотреть у него в Twitter.


Напомним, в планах Microsoft в будущем расширить количество игр, которые будут доступны полностью бесплатно через Xbox Cloud Gaming.

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По материалам: newxboxone

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