Xbox Cloud Gaming позволяет играть в Fortnite даже на часах Samsung

Вадим Карасев





На прошлой неделе Fortnite появился в Xbox Cloud Gaming, став первой игрой, которая доступна совершенно бесплатно через облачный сервис Microsoft — без подписки Game Pass Ultimate или Xbox Live Gold. Теперь играть в Fortnite можно на любом устройстве, которое имеет браузер, в том числе и на смарт-часах.

Винит Растоги, старший менеджер по продуктам Xbox, опубликовал у себя в Twitter видео, как он играет в Fortnite на часах Samsung. Естественно, получить качественный игровой опыт в таком случае сложно, взаимодействовать с игрой через сенсорное управление приходится на крайне маленьком экране. Но, тем не менее, Растоги даже смогут занять 19 место в соло-игре. Само видео по игре в Fortnite на часах можно посмотреть у него в Twitter.





Напомним, в планах Microsoft в будущем расширить количество игр, которые будут доступны полностью бесплатно через Xbox Cloud Gaming.