Жанна Эппле высказалась о предсказании Тамары Глобы

Актриса Жанна Эппле верит в будущую судьбу. Артистка верит в предсказания астрологов, гороскопы и прочие «пророчества». По знаку зодиака актриса Рак и по прогнозу Тамары Глобы ее ждут большие перемены. Тамара Глоба уверяет, что у Раков в этом году будут поездки, которые приведут к глобальным переменам. Однако не только удача ждет представителей этого знака, но и невезение.Жанна Эппле - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «2022-й даст успех вдали от дома. Будут путешествия, а также работа с новыми партнерами. В мае придут духовные трудности, которые затронут вплоть до следующей весны. Личные страдания пойдут в параллель с успехом в работе. Новые планы и возможности в этом году рухнут. Тем не менее, у Раков дороги все равно будут счастливыми и удачными», — отмечала ведущая. 57-летняя Жанна Эппле с оптимизмом отреагировала на прогноз астролога. Звезда кино заявила, что готова к трудностям. «Глоба знает, что говорит. Поживем — увидим. Хотелось бы, чтобы звезды мне немножко помогли», — сказала актриса Тeleprogrammе.pro.