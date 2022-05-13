3 месяца Game Pass для PC предлагают бесплатно подписчикам Hulu

Вадим Карасев





Компания Microsoft продолжает искать партнеров, которые помогают популяризировать подписку Game Pass. Несколько месяцев назад подписчики Game Pass Ultimate могли получить в качестве перка подписку на сервис Hulu. Теперь сервис Hulu предлагает подписку на Game Pass для PC бесплатно своим подписчикам.

Подписчики Hulu могут получить бесплатно 3 месяца подписки Game Pass для PC. Чтобы получить подписку, нужно перейти на соответствующую страницу на сайте Hulu и авторизоваться под своим аккаунтом подписчика сервиса.

Предложение для подписчиков Hulu будет доступно до 23 июля 2022 года.