3 месяца Game Pass для PC предлагают бесплатно подписчикам Hulu
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

3 месяца Game Pass для PC предлагают бесплатно подписчикам Hulu

3 месяца Game Pass для PC предлагают бесплатно подписчикам Hulu


Компания Microsoft продолжает искать партнеров, которые помогают популяризировать подписку Game Pass. Несколько месяцев назад подписчики Game Pass Ultimate могли получить в качестве перка подписку на сервис Hulu. Теперь сервис Hulu предлагает подписку на Game Pass для PC бесплатно своим подписчикам.

Подписчики Hulu могут получить бесплатно 3 месяца подписки Game Pass для PC. Чтобы получить подписку, нужно перейти на соответствующую страницу на сайте Hulu и авторизоваться под своим аккаунтом подписчика сервиса.

Предложение для подписчиков Hulu будет доступно до 23 июля 2022 года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем
3 месяца Game Pass для PC предлагают бесплатно подписчикам Hulu
3 месяца Game Pass для PC предлагают бесплатно подписчикам Hulu
Разработчики Furi объяснили, почему игра не получит DLC на Xbox
Разработчики Furi объяснили, почему игра не получит DLC на Xbox
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке "Новой газеты" Анне Политковской
В Европе снимут фильм "Мать Россия" об убитой журналистке
Ксения Собчак рассказала, почему так хорошо выглядит
Ксения Собчак рассказала, почему так хорошо выглядит
Константин Меладзе не стал праздновать день рождения в Италии
Константин Меладзе не стал праздновать день рождения в Италии
Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации, "отмене" русской культуры и поддержке Максиму Галкину
Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации,
Дочь Владимира Машкова высказалась о скандале с отцом
Дочь Владимира Машкова высказалась о скандале с отцом
Александр Васильев рассказала о самом модно оттенке 2022 года
Александр Васильев рассказала о самом модно оттенке 2022 года
Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года
Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года
Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox
Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox

Топ на сегодня

Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года
Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом
Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом

Еще по теме

Похоже, в Game Pass Ultimate добавят подписку на Hulu
Подписчикам Game Pass Ultimate дают бесплатно 3 месяца Marvel Unlimited
Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно
3 месяца Youtube Premium бесплатно для подписчиков Game Pass Ultimate