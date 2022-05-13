3 месяца Game Pass для PC предлагают бесплатно подписчикам Hulu
Сегодня, 20:45 Вадим Карасев
Компания Microsoft продолжает искать партнеров, которые помогают популяризировать подписку Game Pass. Несколько месяцев назад подписчики Game Pass Ultimate могли получить в качестве перка подписку на сервис Hulu. Теперь сервис Hulu предлагает подписку на Game Pass для PC бесплатно своим подписчикам.
Подписчики Hulu могут получить бесплатно 3 месяца подписки Game Pass для PC. Чтобы получить подписку, нужно перейти на соответствующую страницу на сайте Hulu и авторизоваться под своим аккаунтом подписчика сервиса.
Предложение для подписчиков Hulu будет доступно до 23 июля 2022 года.
По материалам: newxboxone