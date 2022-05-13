5 достойных ответов несносному человеку
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5 достойных ответов несносному человеку

5 достойных ответов несносному человеку
Признайтесь: в вашей жизни он наверняка есть. Грубиян или доставала, нытик или жалобщик. Научитесь нейтрализовывать таких собеседников! Казалось бы: ну какое вам дело до того, что человек встал не с той ноги и обозлен на весь мир? Если бы он злился где-нибудь подальше от вас – то, разумеется, никакого. Однако в случае, если этот типчик общается с вами, его негатив автоматически переходит и на вас. Испорченное настроение, подмоченная репутация, ненужная ссора – это неполный список тех неприятностей, которые ждут вас при общении с несносным человеком. Как действовать, чтобы этого избежать?

Ситуация 1. Случайный разгневанный собеседник

Вы можете столкнуться с ним в транспорте, магазине или у окошка банковской кассы. Этот человек в раздражении сделает вам замечание или просто начнет возмущаться всем подряд. Для того чтобы сбить его с толку, скажите ему что-то совершенно неожиданное. Например: «И вас тоже с Новым Годом!», даже если на улице стоит жаркий июль. Пока грубиян будет переваривать ваше сообщение, вы сможете ретироваться.

Ситуация 2. Неприятный коллега

Он портит вам настроение с самого утра, врываясь в кабинет и исторгая потоки желчи и гнева. Он обожает выяснять отношения на пустом месте и говорить гадости. Как его нейтрализовать? Переведите общение в формат электронной переписки. В следующий раз, когда несносному коллеге захочется испортить ваш день, спокойно скажите, что вы будете вести общение только посредством электронной почты. В письмах люди обычно стараются сдерживать свои эмоции.

Ситуация 3. Ностальгирующий жалобщик

Минут сорок вы выслушиваете, как хорошо ему было пять лет назад, когда он работал в другой компании. Какие вкусные пирожки пекла его мама, а вот теперь таких печь не умеют. Почему люди постоянно говорят, что раньше трава была зеленее, а солнце ярче? Конечно, дело вовсе не в пирожках, а в том, что в тот период времени этот конкретный человек был намного счастливее, чем сейчас. Вот и стремится вернуться в прошлое, хотя бы мысленно. Впрочем, вы вовсе не обязаны потакать его ностальгическим жалобам! Просто скажите: «Знаешь, я не люблю вспоминать прошлое, я очень расстраиваюсь». И пусть пристает со своими воспоминаниями к кому-то другому.

Ситуация 4. Раздраженный персонал

Возможно, этому официанту испортили настроение предыдущие клиенты, и он теперь делает все, чтобы вывести вас из равновесия. Возможно, этой чиновнице нагрубил предыдущий посетитель, и теперь она никак не может успокоиться. Если вы попали именно на такого человека, постарайтесь проявить сострадание и сочувствие: «Люди не должны быть такими грубыми, мне очень жаль, что вас расстроили. На самом деле, я хочу извиниться за этих людей». Да, вы ни в чем не виноваты перед собеседником, однако проявление эмпатии поднимет ему настроение и сделает ваше общение приятнее.

Ситуация 5. Разгневанный муж

Он пришел домой после трудного дня и бросается на домочадцев с придирками. Вы прекрасно знаете, что причина его гнева не в вас, но разве это повод терпеть его нападки? Но не стоит ввязываться в выяснение отношений и говорить что-то вроде: «Не вымещай на мне свою злость», это не сработает. Лучше возьмите паузу: выйдите в другую комнату, отправьтесь на прогулку. Дайте ему возможность самому успокоиться. Если этого не произойдет, предложите сделать массаж или послушать музыку. Не стоит принимать его слова близко к сердцу, а разбор полетов оставьте до тех пор, когда он придет в норму.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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