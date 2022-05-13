Александр Васильев рассказала о самом модно оттенке 2022 года

Историк моды Александр Васильев высказался о модном тренде. Один из ведущих программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассекретил самый трендовый оттенок весенне-летнего сезона – 2022. Об этом историк моды рассказал в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники. «Один из самых модных оттенков этого года носит название Very Peri», — уточнил искусствовед.Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Самым приближенным к этому цвету можно назвать нежно-лавандовый тон. Также актуален лиловый и цвет ириса. При этом историк моды уточнил, что представительницам прекрасного пола давно нравятся и лаванда, и сирень, и фиолетовый, и фиалковый. Все эти оттенки одного и тоже цвета, который получается при смешении синего и красного. Потом его можно разбелить до различной консистенции. «Я не призываю всех поголовно срочно бежать и покупать себе какую-то вещь оттенка Very Peri, но знать надо: именно он в настоящий момент находится на пике популярности», — приводит 7days слова Александра Васильева.