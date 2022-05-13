Аналитики: Доходы у Microsoft от игр существенно растут, а у Sony падают
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Аналитики: Доходы у Microsoft от игр существенно растут, а у Sony падают

Аналитики: Доходы у Microsoft от игр существенно растут, а у Sony падают


Аналитики Newzoo опубликовали сравнение ТОП-10 крупнейших игровых компаний по доходам в 2021 году. На первом месте, вполне ожидаемо, оказалась компания Tencent, которая приблизилась к доходу в $32,2 млрд за год, показав рост около 10%, в сравнении с прошлым годом. Microsoft заняла 4 место со своим игровым подразделением, показав тоже рост около 10%.

В целом, в ТОП-10 рост за год показали 9 компаний, не выросла только Sony. Доходы Sony за 2021 год, в сравнении с 2020 годом, немного сократились — на 2,3%.

Стоит отметить, что в ТОП-10 на 7 месте оказалась компания Activision Blizzard, которая в будущем году должна стать частью Microsoft Gaming. Если бы это слияние уже случилось, то за 2021 год суммарно у Microsoft и Activision Blizzard доход был бы вторым в индустрии.


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По материалам: newxboxone

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