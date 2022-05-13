Банк России уточняет правила расчетов между страховщиками по прямому ОСАГО
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Банк России уточняет правила расчетов между страховщиками по прямому ОСАГО

Банк России уточняет правила расчетов между страховщиками по прямому ОСАГО

17:59  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Центробанк



Банк России предлагает скорректировать правила взаиморасчетов между страховщиками в рамках механизма прямого ОСАГО. Это следует из проекта Указания регулятора, опубликованного на сайте ЦБ.

Прямое возмещение убытков в рамках ОСАГО представляет собой систему, когда потерпевший в аварии обращается за выплатой в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника ДТП.

Однако действующий механизм расчетов между страховыми компаниями требует доработки, считает регулятор.

«Определенные категории автовладельцев, например мотоциклисты, получают от своей страховой компании выплату больше, чем она потом получит от страховщика виновника», — говорится в сообщении ЦБ. Таким образом страховать таких автовладельцев становится невыгодно.

Банк России предлагает скорректировать эти правила и учесть в расчетах регион и тип транспортного средства. Кроме того  формула будет учитывать отчетный период, за который производится расчет, а также срок с момента его окончания, в течение которого должны быть произведены расчеты.

Это позволит сделать взаиморасчеты более справедливыми, а также увеличит доступность полисов для некоторых автовладельцев, например мотоциклистов, считают в Банке России.



#ДТП #страхование


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По материалам: pnp.ru

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