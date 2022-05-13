Бурматов: Доля импорта на рынке кормов должна быть не более 30%
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Бурматов: Доля импорта на рынке кормов должна быть не более 30%

Бурматов: Доля импорта на рынке кормов должна быть не более 30%

14:13  Автор: Анна Шушкина



Обеспечение продовольственной безопасности по кормам для животных не менее важно, чем в других сферах. Об этом сказал депутат Владимир Бурматов в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сегодня очень важно создать полноценный рынок отечественных кормов, сказал политик. В России есть огромное количество сырья для производства кормов для животных, считает парламентарий.

«Вопрос номер один и для Минпромторга и для Россельхознадзора  перевернуть  пирамиду, в которой 10 процентов российских и 90 — импортных кормов», — сказал депутат. Импортные корма на российском рынке, по его словам «должны составлять 10-20, максимум 30 процентов».


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Все остальное должно быть российское, добавил он. «В России есть очень качественные корма, хорошие бренды. Мы можем произвести все что угодно», — отметил он. 

 



#животные

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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