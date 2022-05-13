Бурматов: Доля импорта на рынке кормов должна быть не более 30%

14:13 Автор: Анна Шушкина

Обеспечение продовольственной безопасности по кормам для животных не менее важно, чем в других сферах. Об этом сказал депутат Владимир Бурматов в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сегодня очень важно создать полноценный рынок отечественных кормов, сказал политик. В России есть огромное количество сырья для производства кормов для животных, считает парламентарий.

«Вопрос номер один и для Минпромторга и для Россельхознадзора перевернуть пирамиду, в которой 10 процентов российских и 90 — импортных кормов», — сказал депутат. Импортные корма на российском рынке, по его словам «должны составлять 10-20, максимум 30 процентов».





Читайте также:

• Бурматов: Законопроект о порядке разведения животных направлен в кабмин • Бурматов считает, что за калечащие животных операции нужно наказывать • Сезонные прививки могут защитить животных от серьезных заболеваний, а хозяев — от инвалидности

Все остальное должно быть российское, добавил он. «В России есть очень качественные корма, хорошие бренды. Мы можем произвести все что угодно», — отметил он.

#животные

Ещё материалы: Владимир Бурматов

49