Дату релиза первого сюжетного DLC для Dying Light 2: Stay Human перенесли
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Дату релиза первого сюжетного DLC для Dying Light 2: Stay Human перенесли

Дату релиза первого сюжетного DLC для Dying Light 2: Stay Human перенесли


Студия Techland объявила, что переносит дату выхода первого сюжетного дополнения для игры Dying Light 2: Stay Human. Разработчики ранее заявляли о своих планах выпустить дополнение в июне этого года. Теперь запланированная дата релиза крупного DLC для Dying Light 2: Stay Human — сентябрь 2022 года.

На данный момент нет информации о том, что именно ждет игроков в первом DLC для Dying Light 2: Stay Human. Разработчики отметили в анонсе переноса даты выхода дополнения, что они не хотят жертвовать качеством DLC, чтобы уложиться к ранее названным срокам, а выпустить его вовремя не получается из-за нехватки времени.

Вместе с объявлением, что первое сюжетное DLC для Dying Light 2: Stay Human выйдет в сентябре, студия Techland показала «дорожную карту» с обновлениями и небольшими дополнениями на лето.


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По материалам: newxboxone

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