Дмитрий Тарасов рассказал о дебошах с Ольгой Бузовой
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Дмитрий Тарасов рассказал о дебошах с Ольгой Бузовой

Дмитрий Тарасов рассказал о дебошах с Ольгой Бузовой
Дмитрий Тарасов устроил драку из ведущей и певице Ольгой Бузовой. В 2016 году Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова расторгли отношения. Бывшие супруги расстались громко и со скандалом. Дело в том, что ведущая обвинила футболиста в рукоприкладстве. Несколько лет назад Ольга Бузова обвинила бывшего мужа в неадекватном поведении. Мол, спортсмен устраивал разборки, и ей даже приходилось обращаться в полицию. Дмитрий Тарасов впервые прокомментировал заявления экс-возлюбленной. Так, он признался, что действительно был инициатором разборок, но не потому что поднимал руку на Ольгу, а наоборот, потому что защищал ее от обидчиков. «Неправда, что к нам приезжал участковый. Только однажды произошла драка, на меня написали заявление. Я тогда вступился за Олю, но с ней у нас не было пьяных дебошей. Она не вызывала участкового через консьержку. Я уже слышал, будто бил Олю. Она недавно и Даву обвинила в насилии, про меня тоже говорила, но ничего не было. Драки, полиция — бред», — заявил Тарасов в YouTube- шоу «Осторожно: Собчак».
Дмитрий Тарасов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Дмитрия, на конфликты не было времени, так как и он, и ведущая много работали. «Мы с Олей дома только переодевались, дом был как гостиница», — подчеркнул 35-летний спортсмен. В 2018 году Тарасов женился в третий раз (до Ольги футболист жил в браке с гимнасткой Оксаной Пономаренко, у пары родилась дочь Ангелина, — прим. «z-aya.ru»). Анастасия Костенко же подарила Дмитрию двух наследниц и сына. «Сейчас я счастлив, — сообщил Тарасов. — По тусовкам не хожу, да и раньше не особо… Все это началось после знакомства с Олей. Первый брак был совсем ранний, после развода хотелось тусоваться. Сейчас все время уделяю детям. Первой дочке мало времени посвящал, моя мама ее до девяти месяцев воспитывала. Первая супруга тоже не была готова к ребенку, была молода…»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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