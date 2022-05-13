Дочь Владимира Машкова высказалась о скандале с отцом
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Дочь Владимира Машкова высказалась о скандале с отцом

Дочь Владимира Машкова высказалась о скандале с отцом
Актер Владимир Машков крутой мужик, по словам дочери. Недавно между артистом и его дочерью разгорелся конфликт. Отец потребовал от Марии вернуться в Россию. Вот уже много лет она вместе с мужем и детьми живет в США. А ведь некогда и сам актер пытался строить карьеру в Голливуде. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «вДудь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 37-летняя Мария Машкова не принимает политических взглядов отца. Однако, несмотря на конфликтную ситуацию, актриса тепло отзывается о родном человеке. Она верит, что Владимир — честный человек и когда-нибудь сможет найти с ним общий язык.
Мария Машкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Он вообще-то очень крутой чувак. Мне важно, что он не тот, кто хорошо живет, хоть и близок к власти. Мне кажется до рекламы ВТБ, у него даже не было кредитной карточки. Он новокузнецкий пацан. У него были распиханы деньги по карманам, которые получал со съемок. Знаю много историй, как он помогал актрисам, с которыми не имел отношений. Просто давал денег: «Купи себе куртку». Папа такой человек. Верю, что папа порядочный», — говорила актриса в YouTube-шоу «вДудь». Мария призналась, что у нее и раньше были негладкие отношения с отцом. Звезда развелся с матерью дочери Еленой Шевченко, вскоре после ее рождения. «Были разные этапы... Мы всю жизнь мало общались с папой. Его не было, но от него были невероятные сюрпризы. Мне исполнялось десять лет. Мама меня завела в соседнюю комнату, а она была вся завалена коробками с куклами Барби. Папа был чем-то далеким, но всегда сюрпризом. Мне казалось, что мы как в фильме «Американская дочь» куда-нибудь убежим и будем путешествовать. Просто сейчас он занят», — делилась Машкова. «Были разные этапы... Мы всю жизнь мало общались с папой. Его не было, но от него были невероятные сюрпризы. Мне исполнялось десять лет. Мама меня завела в соседнюю комнату, а она была вся завалена коробками с куклами Барби. Папа был чем-то далеким, но всегда сюрпризом. Мне казалось, что мы как в фильме «Американская дочь» куда-нибудь убежим и будем путешествовать. Просто сейчас он занят», — делилась Машкова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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