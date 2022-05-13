Доступ малого и среднего бизнеса к господдержке предлагают смягчить

00:57 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 1219898-7

Правительство предлагает смягчить ограничения на получение господдержки субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), допустившими незначительные нарушения порядка и условий ее оказания. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Документ разграничивает сроки, в течение которых субъекты малого и среднего предпринимательства не имеют права на получение поддержки. Так действующий трехлетний срок предлагается сохранить, если нарушение связано с нецелевым использованием средств поддержки или предоставлением недостоверных сведений. В остальных случаях срок предлагают сократить до одного года.

Также авторы предлагают не ограничивать меры поддержки для МСП, которые вовремя устранили нарушения.

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