Доступ малого и среднего бизнеса к господдержке предлагают смягчить
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Доступ малого и среднего бизнеса к господдержке предлагают смягчить

Доступ малого и среднего бизнеса к господдержке предлагают смягчить

00:57  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 1219898-7



Правительство предлагает смягчить ограничения на получение господдержки субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), допустившими незначительные нарушения порядка и условий ее оказания. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Документ разграничивает сроки, в течение которых субъекты малого и среднего предпринимательства не имеют права на получение поддержки. Так действующий трехлетний срок предлагается сохранить, если нарушение связано с нецелевым использованием средств поддержки или предоставлением недостоверных сведений. В остальных случаях срок предлагают сократить до одного года.

Также авторы предлагают не ограничивать меры поддержки для МСП, которые вовремя устранили нарушения.

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#бизнес #деньги


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По материалам: pnp.ru

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