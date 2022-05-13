Евгения Медведева развлекается с таинственным парнем

Фигуристка Евгения Медведева отправилась на отдых с возлюбленным. 22-летняя спортсменка провела майские праздники в Болгарии. На черноморский курорт фигуристка приехала не одна, а вместе с неким молодым человеком, личность которого тщательно скрывала. Однако дотошные поклонники быстро выяснили, кто сопровождает спортсменку – им оказался болгарский и российский певец Кристиан Костов. Молодой человек хорошо известен отечественной публике благодаря участию в шоу «Голос. Дети», а в 2017 году он блистал на конкурсе «Евровидение», где занял второе место. Говорят, с обладательницей серебряной медали Игр в Пхенчхане 22-летнего артиста связывает давняя дружба, однако фанаты Медведевой подозревают пару в более близких отношениях, иначе зачем им делать тайну из совместного отпуска.Евгения Медведева Правда, конспирацию тщательно соблюдала только фигуристка, а Кристиан беспечно засветил ее в соцсети, когда они вместе ужинали, и интернет-пользователи немедленно узнали в девушке рядом с певцом российскую чемпионку. Напомним, после того, как Медведева завершила спортивную карьеру, ее личная жизнь бьет ключом. Еще когда Евгения участвовала в «Ледниковом периоде», ей приписывали роман с партнером Даней Милохиным, поскольку они очень сблизились в ходе тренировок и даже интриговали публику эффектными поцелуями в нескольких номерах. Однако знаменитости упорно утверждали, что всего лишь друзья. Судя по всему, после окончания программы они просто осознали, что у них не так много общего, поэтому чувства остыли, да и Милохин, по слухам, вновь сошелся с блогершей Юлией Гаврилиной.