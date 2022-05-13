Фил Спенсер прокомментировал перенос Starfield и Redfall

Вадим Карасев





На прошлой неделе руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер побывал в Bethesda, о чем он сам же сообщал в Twitter. Спустя несколько дней после его поездки, Bethesda объявила, что переносит два ожидаемых игроками на Xbox проекта — Starfield и Redfall.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в Twitter прокомментировал перенос игр Bethesda следующим образом:

Эти решения тяжелы для команд, создающих игры, и для наших поклонников. Хотя я полностью поддерживаю предоставление командам дополнительного времени на выпуск этих замечательных игр, когда они будут готовы, мы слышим отзывы игроков. Ожидается, что мы обеспечим качество и будем последовательны, и мы будем продолжать работать, чтобы лучше соответствовать этим ожиданиям.

Напомним, что Starfield и Redfall теперь запланированы к релизу в первой половине 2023 года.