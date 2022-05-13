Филиппа Киркорова избила известная певица

Ольга Кормухина рассказала о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым. Певица Ольга Кормухина в шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что действительно била музыканта Филиппа Киркорова. «Это правда. Я его била. Действительно недоработала по одной простой причине. Когда я Филе пыталась что-то объяснить, то видела: он не понимает, о чем я. Ему просто не хватало ума не относиться к этим вещам с неуважением, с пренебрежением. Это крайняя форма невоспитанности, бескультурья. Когда человек начинает хаять то, что ему просто недоступно. А недоработала я в том, что просто не смогла до конца объяснить, что нельзя к профессии и публике относиться таким образом», сказала Ольга Кормухина.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Ольга Кормухина, Филипп Киркоров тогда наврал. «Я вообще не трогала попсу и что он поет. Таня Буланова — попса, но она прекрасный человек. Он сказал неправду. Спор был совсем о других вещах», — заявила Ольга Кормухина. Напомним, что конфликт Кормухиной и Киркорова много лет назад случился в гримерке. Певица пыталась объяснить поп-королю, что к публике нужно относиться более уважительно. В ответ Киркоров заявил, что «пипл хавает». Тогда в ход и пошли кулаки.