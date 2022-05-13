Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем

Музыкант Григорий Лепс, несмотря на развод с женой Анной Шаплыковой, публично поздравил ее с 50-летием. В ноябре 2021 года Анна Шаплыкова подала заявление на развод. Через месяц супругов официально развели после двадцати лет брака. При этом ни Лепс, ни его жена официально свой развод не комментировали. По слухам, музыкант регулярно изменял Шаплыковой. Сегодня Григорий Лепс посвятил бывшей жене публикацию в Телеграм-канале. Он поделился фото Анны Шаплыковой и поздравил свою бывшую жену - балерину с пятидесятилетием.Анна Шаплыкова (Лепс) «Поздравляю с 50-летием лучшую мать страны!», - подписал фото Лепс. «Очень красивая девушка ! Какие 50 ????», «50? 😳Просто красотка! Я думала, 40! 👍🏻 с днём рождения!», «Богиня!!!Невероятная!!!🔥🔥🔥Пусть будет самой счастливой на свете!💐», «В разводе и поздравили какой вы хороший люблю вас, 💗 с днем рождения Анна!!! Счастье здоровья и долгих лет жизни», «Какая она красотка. Больше 40 и не дашь🔥🔥🔥», прокомментировали фото поклонники музыканта. Напомним, что Анна Шаплыкова подарила трех наследников Григорию Лепсу. Дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.