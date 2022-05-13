Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры

Вадим Карасев

Венера — вторая планета Солнечной системы. Ретроградной она становится всего раз в году — на пару месяцев. Этого достаточно, чтобы внести в нашу жизнь массу неблагоприятных событий. Астрологи рассказали, как этого можно избежать.

Энергетика Венеры в первую очередь связана больше с женщинами, поэтому рекомендации по сохранению удачи, описанные в этой статьей, чуть больше актуальны для представительниц прекрасного пола. Конечно, она влияет и на мужчин, но во время ретроградности чуть больше страдают представительницы прекрасного пола. Это компенсируется мужскими проблемами во время ретро-Марса.

Не нужно менять стиль и образ

Пока Венера в ретроградном состоянии, людям очень сложно сохранять чувство стиля и вкуса. Высока вероятность купить какую-то абсолютно неподходящую вам одежду или потратиться на прическу, которая уже через неделю или пару дней разонравится.

Изменения во внешности во время обратного движения Венеры — это прямая дорога к проблемам с самооценкой. Необычные идеи лучше записать и попробовать вернуться к ним по истечении срока ретроградности планеты. Они могут оказаться весьма интересными, либо потребуют корректировки.

Решайте чужие проблемы

Данная ретро-планета заставляет нас с вами лишаться чувства сострадания. Именно по этой причине астрологи настоятельно рекомендуют помогать другим людям хотя бы просто потому, что так надо. Необходимо найти в себе силы, чтобы оказать поддержку близким. Если это сделать, жить станет куда проще. Добрые поступки не останутся незамеченными.

Опасайтесь вредных привычек

Пока Венера в упадке, к вам могут вернуться старые неприятные привычки. Если появятся первые позывы, лучше пресечь их уже на стадии мыслей. Ни в коем случае не делайте того, чего обещали себе не делать. Это может стать большой и критической ошибкой, которая испортит вам жизнь и заставит вернуться туда, откуда вам успешно удалось уйти в прошлом.

Не злоупотребляйте пребыванием в зоне комфорта

Пока Венера ретроградна, нам не хочется ничего делать, потому что сил попросту нет. Это очень опасный период, поскольку людям хочется оставаться в зоне комфорта и не выходить из нее ни при каких обстоятельствах. Многие становятся ленивыми, лишаются инициативы. Это решаемая проблема, но для того, чтобы продолжить двигаться вперед, а не стоять на месте, нужна мотивация.

Идите на компромиссы

В периоды, когда планета движется назад, нами начинают управлять эгоистичные желания. Люди перестают идти навстречу друг другу, что становится для многих точкой невозврата. Это опасное время, когда астрологи рекомендуют стремиться к компромиссам, несмотря ни на что. Это помогает бороться с трудностями в общении.

Не требуйте от людей слишком многого

Многие становятся жадными до денег и времени, поэтому перестают помогать окружающим, но это временное явление. Самая большая ошибка — корить окружающих за их скупость и малодушие. Про такие периоды можно сказать, что многие видят соринку в чужом глазу, но в своем не замечают и бревна.