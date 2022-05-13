Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры

Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры

Венера — вторая планета Солнечной системы. Ретроградной она становится всего раз в году — на пару месяцев. Этого достаточно, чтобы внести в нашу жизнь массу неблагоприятных событий. Астрологи рассказали, как этого можно избежать.


Энергетика Венеры в первую очередь связана больше с женщинами, поэтому рекомендации по сохранению удачи, описанные в этой статьей, чуть больше актуальны для представительниц прекрасного пола. Конечно, она влияет и на мужчин, но во время ретроградности чуть больше страдают представительницы прекрасного пола. Это компенсируется мужскими проблемами во время ретро-Марса.

Не нужно менять стиль и образ

Пока Венера в ретроградном состоянии, людям очень сложно сохранять чувство стиля и вкуса. Высока вероятность купить какую-то абсолютно неподходящую вам одежду или потратиться на прическу, которая уже через неделю или пару дней разонравится.

Изменения во внешности во время обратного движения Венеры — это прямая дорога к проблемам с самооценкой. Необычные идеи лучше записать и попробовать вернуться к ним по истечении срока ретроградности планеты. Они могут оказаться весьма интересными, либо потребуют корректировки.

Решайте чужие проблемы


Данная ретро-планета заставляет нас с вами лишаться чувства сострадания. Именно по этой причине астрологи настоятельно рекомендуют помогать другим людям хотя бы просто потому, что так надо. Необходимо найти в себе силы, чтобы оказать поддержку близким. Если это сделать, жить станет куда проще. Добрые поступки не останутся незамеченными.

Опасайтесь вредных привычек

Пока Венера в упадке, к вам могут вернуться старые неприятные привычки. Если появятся первые позывы, лучше пресечь их уже на стадии мыслей. Ни в коем случае не делайте того, чего обещали себе не делать. Это может стать большой и критической ошибкой, которая испортит вам жизнь и заставит вернуться туда, откуда вам успешно удалось уйти в прошлом.

Не злоупотребляйте пребыванием в зоне комфорта

Пока Венера ретроградна, нам не хочется ничего делать, потому что сил попросту нет. Это очень опасный период, поскольку людям хочется оставаться в зоне комфорта и не выходить из нее ни при каких обстоятельствах. Многие становятся ленивыми, лишаются инициативы. Это решаемая проблема, но для того, чтобы продолжить двигаться вперед, а не стоять на месте, нужна мотивация.

Идите на компромиссы


В периоды, когда планета движется назад, нами начинают управлять эгоистичные желания. Люди перестают идти навстречу друг другу, что становится для многих точкой невозврата. Это опасное время, когда астрологи рекомендуют стремиться к компромиссам, несмотря ни на что. Это помогает бороться с трудностями в общении.

Не требуйте от людей слишком многого

Многие становятся жадными до денег и времени, поэтому перестают помогать окружающим, но это временное явление. Самая большая ошибка — корить окружающих за их скупость и малодушие. Про такие периоды можно сказать, что многие видят соринку в чужом глазу, но в своем не замечают и бревна.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Венеры
Какого числа отмечать Троицу в 2022 году
Какого числа отмечать Троицу в 2022 году
Евгения Медведева развлекается с таинственным парнем
Евгения Медведева развлекается с таинственным парнем
Представители Первого канала высказались насчет «Вечернего Урганта»
Представители Первого канала высказались насчет «Вечернего Урганта»
Дату релиза первого сюжетного DLC для Dying Light 2: Stay Human перенесли
Дату релиза первого сюжетного DLC для Dying Light 2: Stay Human
Фил Спенсер прокомментировал перенос Starfield и Redfall
Фил Спенсер прокомментировал перенос Starfield и Redfall
Мантры для эффективной и быстрой чистки чакр
Мантры для эффективной и быстрой чистки чакр
7 немецких автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 с Series 8
7 немецких автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 с Series 8
Релиз оптимизации Deliver Us The Moon до Xbox Series X | S откладывается
Релиз оптимизации Deliver Us The Moon до Xbox Series X | S
Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта
Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта
Григорий Лепс показал длинноногую младшую дочь - именинницу на отдыхе
Григорий Лепс показал длинноногую младшую дочь - именинницу на отдыхе
24 фото, которые сломают твой мозг
24 фото, которые сломают твой мозг

Топ на сегодня

Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
Беременная Монеточка боится, что ее разлюбил муж
Наталья Штурм рассказала, как у олигархов отжимают недвижимость любовницы
Наталья Штурм рассказала, как у олигархов отжимают недвижимость
Дочка Иосифа Пригожина лишилась доплат из-за папы
Дочка Иосифа Пригожина лишилась доплат из-за папы
Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум
Помощник Агутина рассказал, где находится Анжелика Варум
Энергетика слова «никогда»: как она разрушает жизнь и крадет счастье
Энергетика слова «никогда»: как она разрушает жизнь и крадет счастье

Еще по теме

Ретро-Венера 19 декабря 2021 года: как избежать череды ссор и неудач
Знак Венеры: как его использовать для привлечения мужчин и удачи в любви
Грозит ли концом света сближение Юпитера и Венеры - мнение астрономов
Ретроградные планеты в 2020 году