Какого числа отмечать Троицу в 2022 году

Вадим Карасев

В православном мире есть много праздников, которые не имеют фиксированной даты. К ним относится и Троица, которую в народе называют Пятидесятницей. В 2022 году подготовка к важному для православного мира празднику начинается заранее, и настало время узнать его точную дату.

Троица относится к двунадесятым праздникам, и его отмечают особым служением. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать точную дату, чтобы не пропустить важного события и помолиться Высшим Силам. В церквях и храмах будут проводиться праздничные литургии, посетить которые важно.

История праздника Троицы

Празднование Троицы неразрывно связано со Светлой Пасхой. После распятия Иисус Христос оставался со своими учениками на протяжении сорока дней, и лишь после вознесся на Небеса. Этот день назван Вознесением и отмечен в церковном календаре. Троицу отмечают ровно через десять дней, на пятидесятый день после Пасхи.

Празднование Троицы связано с событиями, которые произошли с апостолами во время их пребывания в Сионской горнице, что близ Иерусалима. Они направились туда по просьбе Иисуса. С Небес святые апостолы услышали звуки, напоминающие гул ветра. Позже Евангелист лука записал, что комнату наполнил громкий шум и яркий свет, в котором явился Святой Дух, благословляющий апостолов. После явления Духа они заговорили на всех языках мира и отправились разносить благую весть, обращая людей в православную веру.

Праздник Троицы считается днем основания святой Церкви и становления христианства как основополагающей религии. Важная дата отмечается и по сей день, когда священнослужители призывают верующих на с службы, чтобы помолиться Высшим Силам и снискать их благословение.

Что можно делать и что нельзя в день празднования Троицы

В 2022 году празднование Трицы выпадает на воскресенье, 12 июня. В этот день верующие посещают церкви, чтобы поприсутствовать на торжественном богослужении. Традиционно в этот день священнослужители облачаются в зеленые одежды, а полы устилают скошенной травой.

В день праздника не принято трудиться и выполнять тяжелую работу. Повседневные дела не запрещены, но начинать дела нужно с молитвенного обращения к Господу, чтобы задуманное исполнилось.

В день праздника принято собирать близких за одним столом, готовить особые лакомства и читать молитвы. Праздничный обед — время, когда укрепляются семейные узы, а значит, пригласить можно всех родственников. Тем близким, которые не смогут поприсутствовать, необходимо позвонить, чтобы поздравить их с Троицей и пожелать счастья.

На Троицу не посещают увеселительных мероприятий, не злоупотребляют вредными привычками и гонят прочь грустные мысли. Нельзя в этот день и сквернословить, желать окружающим бед и мыслить негативно.

На Троицу в прежние времена женихи знакомились с родителями невесты, назначали дату свадьбы и признавались любимым в искренних чувствах. Считается, что договоренности на Троицу нерушимы, и если речь идет о скором бракосочетании, то влюбленным не грозят беды и несчастья в браке.