Константин Меладзе не стал праздновать день рождения в Италии

Композитор Константин Меладзе воссоединился с женой Верой Брежневой в Италии. На днях ему исполнилось 59 лет, но праздновать день рождения супруги не стали. Как известно, Вера Брежнева и Константин Меладзе после начала спецоперации на Украине переехали в Италию. Артистка улетела в солнечную Тоскану еще в начале весны. Сначала Вера улетела в Польшу, а уже оттуда — в Италию. Там Брежнева осела в их общем с Меладзе особняке. Напомним, что супруги владеют сразу двумя элитными особняками: у них есть дом в Форте-дей-Марми, а также коттедж на берегу озера Гарда. О местоположении Константина Меладзе до недавних пор было неизвестно. Вера Брежнева утверждала, что Меладзе остался в Украине и, по словам артистки, прячется в подвалах. Однако на днях Меладзе присоединился к жене и улетел в Италию, где они отметили его 59-й день рождения.Вера Брежнева и Константин Меладзе - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Вера Брежнева, впервые за долгое время, поделилась с подписчиками хоть какой-то личной информацией: на протяжении почти трех месяцев артистка редко выкладывала что-то помимо волонтерских новостей. Однако 11 мая семья решила немного отвлечься от печальных новостей и позволила себе устроить мини-праздник в честь дня рождения композитора. Снимками с семейного мероприятия Вера поделилась с поклонниками. Артистка показала уточек, плавающих в озере. Они гуляли у водоема. Также Вера похвасталась тортом с миниатюрным изображением Константина, сидящего за роялем.Вера Брежнева показала фото с прогулки у озера и именинный торт «В этом году мы не праздновали день рождения мужа, а просто провели этот день вместе. И он был очень теплым, - рассказала певица . – Но торт все таки был». Супруги, для которых Украина является второй родиной, уже несколько недель находятся в трауре. Вместе с Брежневой в Европу улетела и ее младшая дочь Сара. Старшая наследница, Соня Киперман, осталась в Америке (она там учится).