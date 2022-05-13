Косачев указал на противоречия в заявлениях Псаки и Ринкевичса о НАТО

18:34 Автор: Руслан Грудцинов

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале привел противоречивые заявления пресс-секретаря президента США Джен Псаки и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса в течение дня. Обе страны входят в НАТО.

Сначала сенатор напомнил слова Псаки о том, что НАТО является оборонительным альянсом и не имеет агрессивных намерений в отношении России, а затем привел заявление Ринкевичса о том, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Балтийское море станет территорией НАТО.

«Они бы между собой хотя бы договорились, что ли. Или Псаки бы осадила Ринкевичса, взявшегося осваивать внешние пространства от имени всего альянса (но верится с трудом)», — написал Косачев.

Сенатор считает, что латвийский министр, находясь в «натовском угаре», раскрывает намерения альянса гораздо более откровенно. По словам Косачева, НАТО угрожает всему миру, на этот раз в Балтийском регионе.

«Предупреждаем еще раз, господин Ринкевичс. Балтика — не ваша. Она — общая. И только НАТО способно превратить этот регион в зону военного противостояния. Выбор же, надеюсь, будут делать не рьяные прибалты, мечтающие о великодержавии так, что сносит крышу», — отметил зампред Совфеда.

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин 12 мая заявили о желании немедленно подать заявку на вступление страны в НАТО. В то же время СМИ писали, что Швеция намерена сделать это 16 мая.

Читайте также:

• Слуцкий: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет ответные меры от России • Никонов рассказал, для чего Запад накачивал оружием Украину

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой для России, а расширение альянса не способствует безопасности в Евразии. 13 мая глава государства на совещании Совета безопасности РФ обсудил ход спецоперации на Украине и потенциальные угрозы от возможного расширения НАТО.

Косачев, комментируя заявление Ринкевичса, заявил, что Россия не отдаст странам НАТО ни Балтийское и Баренцево моря, ни Арктику. Сенатор назвал членов альянса «охотниками до чужого добра».

#власть #НАТО

Ещё материалы: Константин Косачев, Дмитрий Песков

67