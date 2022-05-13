Ксения Собчак рассказала, почему так хорошо выглядит
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Ксения Собчак рассказала, почему так хорошо выглядит

Ксения Собчак рассказала, почему так хорошо выглядит
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась в адрес хейтеров. Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» привела статью одного из изданий о примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. В материале, в частности, утверждалось, что переезд звезды в Израиль не лучшим образом сказался на ее внешности. В тексте также говорилось, что за рубежом Пугачева «превратилась в старушку».
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Тут бьюти-геополитическая аналитика подъехала. Мне вот в последнее время все чаще зачем-то говорят, что я в России лучше выгляжу. Это все воздух родных берез — не иначе», сказала Ксения Собчак. Напомним, что Алла Пугачева уже третий месяц со своей семьей живет в Израиле, в городке Кесария. В Россию она, судя по всему, раньше осени не вернется.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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