Ксения Собчак рассказала, почему так хорошо выглядит

Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась в адрес хейтеров. Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» привела статью одного из изданий о примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. В материале, в частности, утверждалось, что переезд звезды в Израиль не лучшим образом сказался на ее внешности. В тексте также говорилось, что за рубежом Пугачева «превратилась в старушку».Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Тут бьюти-геополитическая аналитика подъехала. Мне вот в последнее время все чаще зачем-то говорят, что я в России лучше выгляжу. Это все воздух родных берез — не иначе», сказала Ксения Собчак. Напомним, что Алла Пугачева уже третий месяц со своей семьей живет в Израиле, в городке Кесария. В Россию она, судя по всему, раньше осени не вернется.