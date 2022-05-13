Лянка Грыу, прожив в браке 12 лет, развелась с Михаилом Вайнбергом

Звезда сериала «Тест на беременность», актриса Лянка Грыу рассталась с режиссером этого фильма Михаилом Вайнбергом после 12 лет совместной жизни. В недавнем интервью Лянка Грыу рассказала о том, как вылечила своего единственного сына Максима, которому поставили диагноз «аутизм». Мальчику требовалось специфическое и сложное лечение, поэтому пара переехала в США. «Когда ребенку нужна поддержка и вы находитесь в чужой стране, личные проблемы и неурядицы уходят на второй план. Мы с Мишей понимали, что это испытание надо пройти. Но, к сожалению, не хватило чего-то, чтобы и дальше оставаться вместе как семья. При этом сейчас мы в хороших отношениях, в том числе творческих, потому что Михаил — режиссер «Теста на беременность», где я играю одну из главных ролей. Мы работали над этим проектом, будучи уже просто коллегами. Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий», — откровенно говорит Лянка.Лянка Грыу Актриса не уточнила, когда именно в браке произошел перелом. Но, судя по всему, все случилось спокойно и без истерик, раз об этом знали только близкие и родные люди. Интересно, что и какой-то одной причины Грыу выделить не может, просто они с мужем поняли, что лучше двигаться дальше по отдельности. «Мне очень сложно выделить какую-то одну причину. Просто приходит понимание, что пора. Важно, чтобы решение было основано не на страхе будущего, а на честности. Конечно, страшно. Ведь вы проросли друг в друга настолько, что это как часть тебя, все равно что жить дальше без своей руки или ноги. Но, думаю, в дальнейшем мы с Мишей будем ощущать себя счастливее и лучше — как друзья, как родители нашего ребенка, нежели как пара. Это было честным решением по отношению друг к другу», — объяснила Грыу в интервью Womanhit.ru.Лянка Грыу По словам Лянки, для нее самое трудное было — это рассказать обо всем сыну. Но мальчик все понял и принял решение родителей. «Он почувствовал, что ему опасность не угрожает. Для него было важным, чтобы мы с Мишей не ссорились и общались тепло. По его представлениям, подчерпнутым из фильмов, когда люди разводятся, они ругаются и обижают друг друга. Мы его на этот счет успокоили, объяснили, что остаемся близкими людьми и родителями, которые его любят. Кроме того, Максим уже привык, что периодически кто-то из нас уезжал на сьемки и он оставался то со мной, то с Мишей, то мы втроем отправлялись куда-то в путешествие. В этом смысле его образ жизни не изменился», — описывает ситуацию актриса. «Мы обожаем своего ребенка и хотим быть для него хорошими родителями. Думаю, мы с Мишей навсегда останемся друг для друга родными людьми. За двенадцать лет брака он дал мне столько любви, поддержки, знаний и жизненного опыта, мы огромный путь прошли вместе. И я всегда буду ему благодарна. Я уверена, он скажет то же самое», — резюмировала актриса.