Лолита Милявская показала, как счастлива, когда дочь рядом с ней

Певица Лолита Милявская поделилась трогательным видео, на котором запечатлела совместную трапезу с дочерью Евой. Лолита Милявская почти два месяца назад вывезла своих родных из Восточной Европы. Певица рассказывала, что члены семьи до сих пор адаптируются к жизни на новом месте, и этот процесс пока что идет тяжело. В жизни дочери певицы Евы изменилось очень многое. Мало того, что за границей остались всё её друзья, теперь она учится в филиале Варшавского университета в дистанционном формате. Такая форма обучения, впрочем, позволяет Лолите больше времени проводить с Евой. Сегодня Милявская поделилась кадрами своего досуга с дочкой. На опубликованном в Сети видео артистка и её наследница, сидя на свежем воздухе, едят еду, приготовленную на гриле.Лолита Милявская с дочерью Евой «Вот ради таких моментов надо и хочется жить»,— поделилась Лолита. Летом прошлого года певица впервые призналась, что её дочка тяжело больна — у неё синдром Аспергера. Эта проблема, как считает звезда, является следствием преждевременных родов. Из-за проблем с эмоциональностью и периодической зацикленности на предметах социализация Евы проходит сложно. Но звездная мама делает всё, чтобы жизнь её дочери была максимально насыщенной. Напомним, что на днях Лолита впервые показала загородный дом в Подмосковье, где она поселила близких. В сравнении с другими звездными дачами, жилье Милявской показалось фанатам тесноватым и слишком скромным.