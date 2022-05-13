Мантры для эффективной и быстрой чистки чакр

Вадим Карасев

Постоянные дела, проблемы и периодически встречаемые негативные потоки энергии приводят к тому, что аура человека увядает, так как чакры закрываются. Специальные мантры помогут вам вернуть себя к жизни и восстановить работу чакр в короткие сроки.

Ранее мы уже рассказывали о том, как можно открыть заблокированные чакры. Мантры — один из лучших способов, потому что они не требуют особой подготовки и большого вложения сил и времени.

Мантра для чистки Муладхары

Муладхара — корневая чакра, именуемая также нижней. Она расположена в районе крестца. Признаком того, что она работает как-то неправильно, является снижение мотивации, желания что-то делать, отсутствие бодрости, решительности, снижение иммунитета организма, проблемы с мочеполовой системой.

Чтобы активировать эту чакру, необходимо закрыть глаза, представить себе красный треугольник и произнести три раза: «Мей притвихи кариб хо джаонга ор эски така прапт карунга апни така хаса карунга ор дживан ке свад ка махисос карунга». Нижние чакры открываются не сразу, поэтому придется читать мантру в течении нескольких дней — утром после пробуждения и ночью перед сном.

Мантра для чистки Свадхистханы

Мантру для данной чакры лучше читать на убывающей Луне. Так она откроется быстрее. При чтении мантры нужно представлять себе оранжевый шар. Полезно также зажигать ароматическую лампу, используя аромат апельсина или лимона. Признаком того, что Свадхистхана закрыта, является наличие жадности, гнева, зависти, ревности.

Чтобы открыть ее очистить от темной энергии, соедините ладони так, словно вы молитесь, а затем произнесите: «брамад мэ апсе апил карта хун. Муджи ишья накаратмаката, ишья ар круд се бачао. Муджи махабут банао».

Мантра для чистки Манипуры

Манипура — третья чакра. Она находится в области солнечного сплетения. Во время чтения мантры, которая ее открывает и усиливает, необходимо держать руки в центре груди, положив одну на другую. Читать мантру можно в любом месте и в любое время. Чем чаще, тем лучше.

Чакра отвечает за физическую активность, поэтому вам обязательно нужно читать мантру в том случае, если вы чувствуете, что силы вас покинули. Вот как она звучит: «Брамад муджи шакти ке, муджи даири дега ор живан шакти лутаега».

Мантра для чистки Анахаты

Анахата — сердечная чакра любви. Она делает нс более открытыми и добрыми. Если вы чувствуете, что не можете дарить или получать чужую любовь, но очень бы этого хотели, прочтите простую мантру: «Мей лого це пьяр карта ун ар лог муджи пьяр карта хе. Мей сдуи мей пракаш лата ун ор изе ду сарон со прапт карта ун». Во время чтения мантры нужно представлять себе шар изумрудного цвета, так как данная чакра светится именно этим оттенком.

Мантра для чистки Вишудхи

Вишужха — чакра, расположенная в месте, где шея соединяется с туловищем. Она отвечает за речь. Если ваша работа или другая деятельность связаны с общением и выступлениями на публике. Вам стоит читать следующую мантру каждый день: «Мере мун се шебд байен ор живан ке пракаш мейн сати байен». Чтение мантры не даст вашей чакре ослабнуть и лишить вас красноречия, юмора.

Мантра для чистки Аджны

Аджна — чакры, именуемая также третьим глазом. Проблемы с ней приводят к ослаблению интуиции, проблемам со здоровьем глаз, возвращению вредных привычек, утрате самоконтроля.

Чтобы вернуть Аджну к жизни, читайте с утра и перед сном следующую мантру: «Мери тесари анх ор мери аатма ул джаги ор сати ка марг дихаги». Это поможет вам более ясно слышать внутренний голос.

Мантра для чистки Сахасрары

Сахасрара — верхняя чакра, расположенная на макушке. Она отвечает за связь с духовным и бесплотным миром, способности к обучению. Если у вас проблемы с памятью и нет желания учиться чему-то новому, значит пришла пора ее очистить. В этом вам поможет чтение мантры: «Парматма ще юдана муже эшвар ке кареб ор хуше дега». Перед произнесением мантры или после неё лучше пользоваться медитациями на очистку сознания.