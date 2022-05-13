Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox

Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox


Подразделение Microsoft Gaming активно расширилось за последние годы. Microsoft купила несколько студий, объявила о слиянии с двумя издательствами (Bethesda и Activision, по второму сделка еще не до конца завершена), создала несколько команд разработчиков, увеличила штат сотрудников игровых студий, начала активно взаимодействовать со сторонними студиями по эксклюзивам. Сейчас у подразделения Xbox более десятка анонсированных эксклюзивов, плюс ходят слухи еще не менее чем о 10-15 проектах, которые пока не представили.

Несмотря на все это, до релиза добирается малое количество игр на Xbox. Вчера стало известно, что Starfield и Redfall не выйдут в 2022 году, тогда как это были едва ли не единственные крупные эксклюзивы Xbox, анонсированные к выходу в этом году. Игроков сильно расстроила эта новость — Microsoft критикуют в соцсетях и на форумах (Reddit, ResetEra).

На форуме ResetEra игроки иронично замечают, что Sony выпустила за 2022 год больше игр на Xbox, чем сама Microsoft (речь об игре MLB The Show 22). Известный игровой инсайдер и журналист Джефф Грабб в Twitter отмечает, что за последние 9 месяцев Microsoft выпустила на Xbox столько же эксклюзивов, сколько и на Playstation. Тогда как на Xbox вышли Halo Infinite и Forza Horizon 5 от Xbox, на Playstation вышли Deathloop и Ghostwire: Tokyo от Bethesda, которая является частью Xbox.


Напомним, 12 июня Microsoft проведет совместную конференцию Xbox и Bethesda, где можно ожидать информацию об игровой линейке на 2022 год.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года
Scorn все еще планируют выпустить в октябре этого года
Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox
Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox
Филиппа Киркорова избила известная певица
Филиппа Киркорова избила известная певица
Дмитрий Тарасов рассказал о дебошах с Ольгой Бузовой
Дмитрий Тарасов рассказал о дебошах с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова запечатлелась в своей новой спальне
Ольга Бузова запечатлелась в своей новой спальне
Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом
Ольга Сутулова появилась на премьере с большим беременным животом
Новый геймплей Two Point Campus рассказывает о факультете шпионов
Новый геймплей Two Point Campus рассказывает о факультете шпионов
Аналитики: Доходы у Microsoft от игр существенно растут, а у Sony падают
Аналитики: Доходы у Microsoft от игр существенно растут, а у Sony
Келли Осборн и Сид Уилсон станут родителями
Келли Осборн и Сид Уилсон станут родителями
Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года

Топ на сегодня

Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Светлана Лобода не хочет радовать своих фанатов
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским: вышла первая серия проекта "Нулевые" — о безумной клубной жизни
Клуб "Дягилев", Паша Фейсконтроль и ванны с шампанским:
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
Пятница 13: 3 главных предостережения на 13 мая 2022 года
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта
Ольга Бузова разоряется на аренде складов для концерта

Еще по теме

Инсайдеры обозначили сроки релиза эксклюзивов Xbox
30+ студий работают над 60+ играми для Xbox — инфографика
Количество студий Xbox увеличилось более чем в 5 раз с 2017 года
Xbox будет искать на GDC новых талантливых разработчиков