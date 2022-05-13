Microsoft получает критику из-за малого количества эксклюзивов Xbox

Вадим Карасев





Подразделение Microsoft Gaming активно расширилось за последние годы. Microsoft купила несколько студий, объявила о слиянии с двумя издательствами (Bethesda и Activision, по второму сделка еще не до конца завершена), создала несколько команд разработчиков, увеличила штат сотрудников игровых студий, начала активно взаимодействовать со сторонними студиями по эксклюзивам. Сейчас у подразделения Xbox более десятка анонсированных эксклюзивов, плюс ходят слухи еще не менее чем о 10-15 проектах, которые пока не представили.

Несмотря на все это, до релиза добирается малое количество игр на Xbox. Вчера стало известно, что Starfield и Redfall не выйдут в 2022 году, тогда как это были едва ли не единственные крупные эксклюзивы Xbox, анонсированные к выходу в этом году. Игроков сильно расстроила эта новость — Microsoft критикуют в соцсетях и на форумах (Reddit, ResetEra).

На форуме ResetEra игроки иронично замечают, что Sony выпустила за 2022 год больше игр на Xbox, чем сама Microsoft (речь об игре MLB The Show 22). Известный игровой инсайдер и журналист Джефф Грабб в Twitter отмечает, что за последние 9 месяцев Microsoft выпустила на Xbox столько же эксклюзивов, сколько и на Playstation. Тогда как на Xbox вышли Halo Infinite и Forza Horizon 5 от Xbox, на Playstation вышли Deathloop и Ghostwire: Tokyo от Bethesda, которая является частью Xbox.





Напомним, 12 июня Microsoft проведет совместную конференцию Xbox и Bethesda, где можно ожидать информацию об игровой линейке на 2022 год.