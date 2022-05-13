МИД РФ: Власти Латвии провоцируют межэтнический конфликт в стране

15:14 Автор: Варвара Комарова

Источник: МИД РФ

Решение Сейма Латвии, фактически дающее правовые основания для сноса в стране советских памятников, разрушает фундамент межгосударственных отношений и разжигает межэтнический конфликт в республике. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

В четверг, 12 апреля, латвийский парламент большинством голосов приостановил действие российско-латвийского договора о мемориальных сооружениях, что сделало юридически возможным снос главного памятника победы над фашизмом в Прибалтике — монумента воинам Советской Армии — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Как отметила Захарова, решение Сейма было принято вопреки статье 15 договора, которая гласит, что документ действует «до тех пор, пока не будет изменено или прекращено с согласия сторон», а «стороны обязуются воздерживаться от несогласованных односторонних действий по вопросам, регулируемым соглашением». Представитель российского дипведомства напомнила, что цветы, возложенные к рижскому мемориалу в День Победы, были убраны коммунальной техникой.

«Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе. Инициаторы подобной политики, похоже, это не понимают», — заключила Захарова.

Комментруя ситуацию с празднованием Дня Победы в Латвии, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявлила, что символом европейской демократии стал бульдозер. Она отметила: создается впечатление, что в некоторых странах Европы начал утверждаться общественно-политический слой, отвергающий мнение части населения.





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