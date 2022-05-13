Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
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Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился

Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился
На сидящего в тюрьме Михаила Ефремова подали в суд. На отбывающего срок по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова подали в суд представители страховой компании. Как выяснилось, актер еще до аварии заключил с организацией договор об ОСАГО.
Михаил Ефремов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову, в размере 356 тысяч рублей, а также ущерб автомобилю, в который врезался актер, в размере 400 тысяч. Однако когда Ефремова признали виновным в ДТП, то он должен по закону возместить страховщикам материальные издержки. Итоговая сумма по иску составляет 700 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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