Михаил Ефремов, сидя в тюрьме, опять провинился

На сидящего в тюрьме Михаила Ефремова подали в суд. На отбывающего срок по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова подали в суд представители страховой компании. Как выяснилось, актер еще до аварии заключил с организацией договор об ОСАГО.Михаил Ефремов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову, в размере 356 тысяч рублей, а также ущерб автомобилю, в который врезался актер, в размере 400 тысяч. Однако когда Ефремова признали виновным в ДТП, то он должен по закону возместить страховщикам материальные издержки. Итоговая сумма по иску составляет 700 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.