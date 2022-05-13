Минкультуры: Действие «Пушкинской карты» распространено на военных

08:25 Автор: Варвара Комарова

Источник: ТАСС

Действие «Пушкинской карты» распространено на военнослужащих, в дальнейшем ее к программе могут присоединить новые категории участников. Об этом заявила замминистра культуры Ольга Ярилова во время рабочей поездки на Дальний Восток, передает ТАСС.

Программу «Пушкинская карта» запустили 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать этой картой билеты в театры, музеи, кинотеатры, на культурные мероприятия. С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5 тысяч рублей в год.

«Мы сегодня решили вопрос, чтобы по Пушкинской карте могли ходить наши военнослужащие, это тоже была своего рода проблема, и, конечно же, мы будем думать вместе с правительством над тем, чтобы расширить категории участников Пушкинской карты», — сказала Ярилова.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что в ведомстве изучают вопрос выдачи «Пушкинской карты» молодежи из ДНР и ЛНР. По ее словам, рассматриваются разные варианты расширения действия программы: о возможности пользоваться картой просят люди с ограниченными возможностями и мамы с детьми до 14 лет. Вопрос выдачи карт прибывшим из республик Донбасса предстоит проработать экономически, отметила Любимова.

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