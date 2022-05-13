Настасья Самбурская похвасталась фигурой в мини бикини
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Настасья Самбурская похвасталась фигурой в мини бикини

Настасья Самбурская похвасталась фигурой в мини бикини
35-летняя актриса Настасья Самбурская поделилась пляжным фото, демонстрируя подтянутую фигуру. Настасья Самбурская тщательно следит за своим внешним видом: она придерживается правильного питания, а также занимается спортом. Актриса не только ходит в спортивный зал, но и делает упражнения на все группы мышц в домашних условиях. Артистка также не стесняется демонстрировать свою подтянутую фигуру. Сегодня в личном микроблоге звезда сериала «Универ. Новая общага» поделилась кадрами с отдыха. Самбурская опубликовала фото, на котором лежит на шезлонге в откровенном леопардовом купальнике.
Настасья Самбурская «С фотографиями, как всегда, все печально…» — подписала публикацию артистка. Самбурская не всегда могла похвастаться хорошей фигурой. В апреле она показала себя с лишними килограммами, опубликовав архивное фото. Снимок сделан в 2014 году. Актриса не уточнила, сколько весила тогда, однако пошутила, что в тот период слишком часто ходила столовую. Известно, что Самбурская была замужем за актером Кириллом Дыцевичем. Пара узаконила отношения в 2017-м. О своем замужестве Настасья сообщила в социальных сетях. Тогда она поделилась фото из ЗАГСа, продемонстрировав обручальное кольцо. Впрочем, их союз продлился недолго. Артисты развелись через несколько месяцев после свадьбы. В одном из интервью Самбурская призналась, причина разрыва — «очень нехорошая», однако она не хочет выставлять проблемы на всеобщее обозрение и не желает казаться жертвой. Некоторое время Настасья пыталась сохранить отношения в браке, однако безуспешно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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